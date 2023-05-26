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YKS'ye hazırlanacak meslek liselilere 'akademik destek' programı

Milli Eğitim Bakanlığınca, teknik program uygulayan meslek liselerinin son sınıf öğrencilerine istekleri dahilinde, gelecek yıldan itibaren derslerine ilave olarak haftada 31 saat YKS hazırlık programı uygulanacak- Bakan Mahmut Özer:- "Programı seçen öğrenciler, Anadolu Teknik Programı'ndan mezun olacak. Programdan, bu yıl 11. sınıfta okuyan Anadolu meslek programına kayıtlı 231 bin 373 öğrenciden şartları taşıyanlar ile Anadolu teknik programına kayıtlı 16 bin 241 öğrenci faydalanabilecek"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 11:01, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 11:40
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YKS'ye hazırlanacak meslek liselilere 'akademik destek' programı

- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin son sınıfında okuyan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanmak isteyen öğrencilere yönelik gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren başlatılacak Akademik Destek Programı'nın hazırlıklarını tamamladıklarını bildirdi.

Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim gören öğrencilerin 12. sınıfa geldiğinde kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla ilk kez hayata geçirilecek Akademik Destek Programı'na ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Bu yıl lise üçüncü sınıfı bitirip son sınıfa geçecek yaklaşık 250 bin dolayındaki teknik program uygulayan meslek lisesi öğrencisine yönelik yeni bir üniversiteye hazırlık modelinin uygulanacağını belirten Özer, "Bu kapsamda, mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrencilerin kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla son sınıf öğrencilerine, işletmelerdeki beceri eğitimine devam edebilmeleri ya da kendilerine uygun akademik alanı seçerek yoğun akademik eğitim alabilmelerine yönelik iki yeni seçenek sunuyoruz." bilgisini verdi.

- Ders çizelgeleri ile kitaplar hazır

Bakan Özer, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce, ilk defa 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulanmak üzere mesleki ve teknik Anadolu lisesi Anadolu teknik programı uygulayan öğrencilere yönelik yeni model için "12. sınıf akademik destek dersleri" ve "haftalık ders çizelgeleri" çalışmalarını tamamladıklarını ifade etti.

Akademik Destek Programı kapsamında, YKS'ye hazırlanacak öğrencilere 24 ders kitabının hazırlandığını bildiren Özer, Bakanlık uzmanlarınca hazırlanan Akademik Destek Programı kapsamındaki YKS hazırlık kitaplarında, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Temel Yeterlilik Testleri (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) dikkate alındığını söyledi.

- Öğrencilere 4 ayrı seçenek sunuldu

Özer, hazırlanan YKS hazırlık kitaplarına ilişkin, "Öğrencilerimizin akademik tercihlerine göre matematik ve fen bilimleri, matematik ve Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilgiler ve Türk dili ve edebiyatı, yabancı dil programları olmak üzere 4 ayrı seçenek hazırladık. Akademik Destek Programı kitapları, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başında meslek liseli öğrencilerimizin masalarında hazır olacak." diye konuştu.

- Dijital içerikler yayında

Mahmut Özer, ayrıca soru bankası niteliğinde zenginleştirilmiş elektronik içeriklerin de http://meslek.eba.gov.tr/ ve https://meslekmateryal.eba.gov.tr/ adreslerinde yayınlandığını belirterek bu sayede son sınıfa geçen meslek lisesi öğrencilerine, basılı kitapların yanında dijital ortamda da üniversiteye hazırlanma imkanı sağlandığını vurguladı.

- Haftada 31 saat YKS hazırlık dersi

Bakan Özer, 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanacak olan Akademik Destek Programı'na ilişkin şunları kaydetti:

"Programdan, meslek liselerinin Anadolu meslek programına kayıtlı olup 11. sınıfın sonunda başarı puanı 70 ve üzerinde olan öğrenciler ile Anadolu teknik programı öğrencileri yararlanacak. Programı seçen öğrenciler, Anadolu Teknik Programı'ndan mezun olacak. Akademik Destek Programı ile öğrenciler, normal ders programlarına ek olarak üniversiteye hazırlık için haftalık 31 saat ders alarak akademik açıdan desteklenecek.

MEB'in Akademik Destek Programı'ndan, bu yıl 11. sınıfta okuyan Anadolu meslek programına kayıtlı 231 bin 373 öğrenciden şartları taşıyanlar ile Anadolu teknik programına kayıtlı 16 bin 241 öğrenci faydalanabilecek."

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