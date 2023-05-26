Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 118 sikke bulundu
Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 118 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 11:45, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 11:56
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ilçesinde tarihi eser satmak için müşteri aradığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Belirlenen adresine düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin üst aramasında Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 118 sikke bulundu.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmaya götürüldü.
Sikkeler, incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.