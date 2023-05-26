İzmir'de sosyal medya üzerinden terör propagandası suçlamasıyla 11 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK/KCK-YPG/PYD, DEAŞ ve FETÖ propagandası yaptıkları ve övücü nitelikte paylaşımlarda bulundukları suçlamasıyla 13 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kentte 8 ilçede düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda yakalananlar arasında terör örgütü DEAŞ içerisinde Suriye'de silahlı faaliyet göstererek yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları ve Çeşme'de çalıştıkları tespit edilen iki Suriye uyruklu ile terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişinin de bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, 8'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi iki şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.