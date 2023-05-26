Samsun'da annesine mesaj atan kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

D.G'nin tüfekle ateş ederek yaraladığı R.Ç, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. R.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Çatalarmut Mahallesi Babacan Sokak'ta D.G. (19), annesine mesaj atan R.Ç. (50) ile karşılaştı.

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