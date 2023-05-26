Samsun'da annesine mesaj atan kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde annesine mesaj atan kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 14:52, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 14:53
Alınan bilgiye göre, Çatalarmut Mahallesi Babacan Sokak'ta D.G. (19), annesine mesaj atan R.Ç. (50) ile karşılaştı.
D.G'nin tüfekle ateş ederek yaraladığı R.Ç, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. R.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, kaçan şüpheliyi Olgun Sokak'ta yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.