AGİT heyeti YSK'yi ziyaret etti
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi (AGİT-PA) Seçim Gözlem Misyonu Başkanı Farah Karimi ve beraberindeki heyet, seçim gözlem misyonu kapsamında Yüksek Seçim Kurulunu (YSK) ziyaret etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 15:08, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 15:09
Heyet, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması öncesi YSK'ye gelerek Kurul Başkanı Ahmet Yener ile görüştü.
Toplantı salonunda basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.