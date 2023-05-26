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Bakan Bozdağ: Kira artışı ile ilgili taslak kanun teklifimiz hazır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışı düzenlemesine ilişkin "Taslak kanun teklifi çalışmamız tamamlanmış durumdadır. Seçim bitti, parlamento faaliyete geçtikten sonra inşallah bu kanun teklif taslağını, yasalaşması dileğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti grubuna ve parlamentoya ileteceğiz. Ve akabinde yasalaşma süreci gerçekleşecektir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 17:58, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 17:58
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Bakan Bozdağ: Kira artışı ile ilgili taslak kanun teklifimiz hazır

Bakan Bozdağ, Şanlıurfa'da gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kira artışıyla ilgili açıklamasının hatırlatması üzerine, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine bir talimatının olduğunu hatırlattı.

Adalet Bakanlığı olarak alınması gereken tedbirlere yönelik hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Bozdağ, şunları kaydetti:

"Taslak kanun teklifi çalışmamız tamamlanmış durumdadır. Seçim bitti, parlamento faaliyete geçtikten sonra inşallah bu kanun teklif taslağını, yasalaşması dileğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti grubuna ve parlamentoya ileteceğiz. Ve akabinde yasalaşma süreci gerçekleşecektir. Şu anda hazırlıklarımız tamam. Adımımızı parlamento faaliyete geçtikten sonra süratle atacağız. Ara buluculukla ilgili düzenleme biliyorsunuz daha önce çıktı ve şu anda yürürlükte. Kira ihtilaflarının mahkemeye gitmeden ara buluculuk marifetiyle çözülmesi hem bizim kültürümüze hem bizim medeniyetimize hem de komşuluk anlayışımıza daha uygun düştüğü için biz kira ihtilaflarında da mahkemeden önce arabuluculuğu şart koşan bir yasal değişiklik yaptık. Şu anda bu değişiklik de yürürlükte. Bu da elbette meyvelerini verecektir.

Fahiş kira artışları karşısında vatandaşlarımızı korumak, öte yandan mülk sahiplerinin de hak ve hukukunu koruyarak her iki tarafı koruyan dengeli ve herkesin kabul edeceği, vatandaşlarımızın doğru diyeceği bir adımı önümüzdeki dönemde de artıracağız. Çünkü bazı düzenlemeler yaptırımı olmadığı takdirde etkinliği azalıyor. Kira artışlarının yüzde 25 ile sınırlayan, temmuz ayında sona erecek düzenlemeye bir müeyyidesi yasalarda yok. O nedenle yeni dönemde bu konuyla ilgili özel bir müeyyide düzenlemesi de getireceğimizi buradan ifade etmek isterim. Bizim hazırlıklarımız dediğimiz gibi tamam. Parlamento faaliyete geçtikten sonra da bunların yasalaşma süreci inşallah başlayacak."

Bakan Bozdağ, "Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından kamuoyunda bir rahatlama olur mu?" şeklindeki soru üzerine, yasa yürürlüğe girdikten sonra bunun hep birlikte görülebileceğini vurguladı.

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