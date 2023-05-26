Silahlı saldırıya uğrayan emekli doktor hayatını kaybetti

Erdoğan E'nin (79), silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan emekli doktor Yalçın Kocabaş (72), Tire Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından, ambulans helikopterle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kocabaş, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan E. ise tutuklandı.

- Olay

Tire Avcılar Kulübü Derneğinde karşılaşan emekli doktor Yalçın Kocabaş (72) ile Erdoğan E. (79) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, Erdoğan E, dernek binasından çıkan Kocabaş'a üzerinde taşıdığı tabancayla ateş ederek yaralamıştı.