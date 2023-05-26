Adalet Bakanlığı'ndan görevde yükselme sınavında iki değişiklik

Türk Büro Çalışanları Sendikası, Adalet Bakanlığı'ndan Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavlarına ilişkin değişiklik talebinde bulunmuştu.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre; Adalet Bakanlığınca açılacak görevde yükselme sınavına ilişkin sınav başvuru tarihi ile İdari Büro Görevlisi ile İdari Destek Görevlilerinin kadroya geçmeden önceki hizmet sürelerinin dahil edilmesi talebine ilişkin olumlu yanıt verildi.