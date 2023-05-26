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Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Hesaplamalar sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimine 2 gün kala katıldığı canlı yayında, "Temmuz ayında asgari ücrete ilişkin hesaplamalar sürüyor. Bütün emekçileri enflasyona karşı koruma tedbirlerini alacağız." diye konuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 21:08, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 22:51
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Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Hesaplamalar sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, televizyon programı ortak yayınına katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda da bulundu.

"Siyaseti hizmet yarışına değil adeta at pazarına çevirdiler"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na desteği ve imzalanan mutabakat metnine ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlar Kılıçdaroğlu'nun ilk baştan beridir ilkesiz siyaset yaptığının resmidir. Siyaseti hizmet yarışına değil adeta at pazarına çevirdiler. Oy oranına bakmadan siyasi parti tabelası olan herkes CHP'den ya bakanlık ya da Cumhurbaşkanı yardımcılığı kopardı. Toplam yüzde 1 bile oy alamayan partiler 40'a yakın vekil kopardı. Sormazlar mı adama ey CHP peki şimdi sana ne kalıyor? Hesap uzmanıyım diyen sen 40'ını bu ufak partilere verdikten sonra sana ne kalıyor. Bizim böyle siyaset anlayışımız yok. Milleti kandırarak olmaz. Burada enteresan bir şey var. PKK uzantısı Yeşil Sol Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun HDP ile bir mutabakat yaptığını açıkladı. O mutabakatta neler olduğunu HDP açıklamalarından anlıyoruz zaten. Demirtaş'ı hapisten çıkarma. Şimdi bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan teröristtir. Özerk yönetim ilan etme diyorsun. Bunlar HDP'nin talepleri bunu biliyoruz. Sen bunlarla ne mutabakatına vardın Kılıçdaroğlu açıkla" dedi.

"CHP yönetimine terörist sevicileri doldurmuş durumda"

Yeşil Sol Parti'nin Kılıçdaroğu'nu desteklemesine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletim bu yapay milliyetçilikle ilgili kararını verdi. Bunlar çünkü yalanı kabak çekirdeği gibi yiyorlar. Bay bay Kemal bir kere yalancının piri. Mitinglerinde 'kana kan intikam intikam' diye slogan atanlarla yan yana gelmekten utandılar mı hayır. Şimdi milletin gözünü boyamaya çalışıyor. Şu an CHP'nin İl Başkanlığı'nı yapan kişinin PKK'nın kurucularından birinin öldürülmüş olmasına yanlış diyor. CHP yönetimine terörist sevicileri doldurmuş durumda. Biz Kılıçdaroğlu'na terör örgütünün desteğini ortaya koyarken PKK ile Kürt kardeşlerimizi kesinlikle ayrı tutuyoruz. Kürt kardeşlerimiz 80 milyonluk büyük Türkiye ailesinin önemli bir parçasıdır" dedi.

"Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına yakışan bir kabinemiz şüphesiz ki olacak"

Kabinede kimlerin olacağına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet Bey'in riyasetinde parlamentoyu geçici süreçte açmış bulunacağız. Onunla birlikte süreci başlatmış olacağız. Milletvekilleri mazbatasını almaya başladı. Kabineye gelince de Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına yakışan bir kabinemiz şüphesiz ki olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz. Kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık. Kültür sanat dünyasına kadar pek çok değerli ismimiz mevcut. Bu kıymetli isimlerin tecrübelerinden yararlanabiliriz" diye konuştu.

"Senin her yerin hesap uzmanı olsa ne yazar"

Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün bir de vatandaşlara mesaj göndermiş. Bir defa bütçeyi nerenin onayıyla çıkaracaksın. Parlamentonun onayı gerekmiyor mu? Mecliste şu anda 323 kişi nerede Cumhur İttifakı'nda. Komisyonda ne yapacaksın? Yalan söyleme dürüst ol ya. Borçların hazineye yüklendirilmesi yapılandırma konularında düzenleme yapma yetkisi meclise aittir. Plan bütçe komisyonlarına aittir. Buralardan bunu geçirmen lazım. Burada Cumhur İttifakı hakim olduktan sonra bunu nasıl yapacaksın. Önce bunu öğren. Milletimize yalan söyleme. Bol keseden atıyorsun. Senin her yerin hesap uzmanı olsa ne yazar ya. Önce sen yalanı bırak" dedi.

"Erdoğan ve Cumhur İttifakı Cumhurun ve Cumhuriyetin teminatıdır"

Anayasa'da bulunan ilk 4 madde üzerinde değişiklik yapılacağı iddialarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP Genel Başkanı'nın kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlığın bir parçası da Anayasa'nın ilk 4 maddeyi değiştirmesidir. Az önce de dinledik yine terör örgütü uzantısı partiden biri ne diyor. 'yüz yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz' diyenler aynı kişinin Gazi Mustafa Kemal ile ilgili de söylemleri var işte 'general olsa ne yazar sizi gibi it sürüleri' gibi ifadeler kullanıyor. Ben burada yargımıza da şaşırıyorum. Bunların suç teşkil ettiği apaçık ortada. Diğer iki maddeyle ilgili en ufak sıkıntımız yok. Kimse endişe etmesin Erdoğan ve Cumhur İttifakı Cumhurun ve Cumhuriyetin teminatıdır. Nasıl 21 yıldır fırsat vermediysek bundan sonra da böyle bir yaklaşıma asla fırsat vermeyiz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyiz"

Kira fiyatlarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir defa bu kira fiyatları artışlarına biz yüzde 25 sınırlaması getirmiştik. Şimdi de başka alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı bir defa ne dedik enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. Çeşitli destek paketleriyle konut arzını arttıracağız. Deprem bölgesindeki konutları da hızlı bir şekilde tamamlıyoruz" diye konuştu.

"Asgari ücret hesaplamaları sürüyor"

Asgari ücrete ilişkin konuşan Erdoğan, "En düşük emekli maaşını 7 bin 500'e çıkardık. Bu rakamı arttırma çalışmalarındayız. EYT'lilerin de tüm haklarını verdik vermeye devam ediyoruz. Temmuz ayında asgari ücrete ilişkin hesaplamalar sürüyor. Bütün emekçileri enflasyona karşı koruma tedbirlerini alacağız. Enflasyonu tek haneli rakamlara inşallah yine biz indireceğiz. Seçimin ardından inşallah piyasalarda rahatlamayı ekonomide büyümeyi yatırımlarda artışı hep birlikte göreceğiz. Şimdi bay bay Kemal billboardlara koydurmuş 'enflasyonu indireceğiz' ya bu güne kadar senin böyle ne tecrüben ne de uygulaman yok" ifadelerini kullandı.

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