Bakan Kurum: Herkesi sandığa götüreceğiz, rehavete yer yok

Seçim otobüsüyle Tuzla, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Çekmeköy ilçelerini ziyaret eden Kurum'un ilk durağı, Tuzla İçmeler'deki AK Parti seçim noktası oldu.

Otobüsten vatandaşlara hitap eden Kurum, 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rekor destek vererek Türkiye Yüzyılı'nı başlatacaklarını söyledi.

Millet İttifakı'nın 14 Mayıs'ta "Biz kazanıyoruz, biz öndeyiz." dediğini belirten Kurum, "Yine işlerinin dışında her işle meşgul olanlara, ikballeri için, gelecekleri için il il dolaşanlara aziz milletimiz sandıkta gereken cevabı vermiştir." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 il için ilk andan itibaren çalıştıklarını anlatan Kurum, kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden hep birlikte el ele verip 11 ilin inşasını başlattıklarını söyledi.

Afetin üzerinden 15 gün geçtikten sonra ilk sözleşmeleri imzaladıklarını, 46'ncı günde ise ilk temelleri attıklarını bildiren Kurum, şu an depremin etkilediği 11 il, ilçe ve köylerde 185 bin konutun inşasını başlattıklarını, bir yıl içerisinde de 319 bin konutu yapıp teslim edeceklerini kaydetti.

Kurum, "28 Mayıs'ta, bir tarafta 'Ülkemiz büyüsün, gelişsin, TCG Anadolu gemisiyle, İHA'larımızla, SİHA'larımızla dünyada söz sahibi olsun.' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer tarafta ülkemizin geleceğine dair tek bir projesi olmayan Kılıçdaroğlu var. 28 Mayıs'ta sandığa gideceğiz ve hep birlikte yine Sayın Cumhurbaşkanımıza 21 yıldır olduğu gibi ülkemizi, memleketimizi, gençlerimizi, kadınlarımızı hep birlikte emanet edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Kurum, İçmeler'deki imar ve tapu problemlerinin çözümü konusunda gerekli iradeyi ortaya koyacaklarını belirtti.

- Sultanbeyli ziyareti

Ardından seçim otobüsüyle Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi'ndeki AK Parti seçim noktasına geçen Kurum, buradaki konuşmasında da "Bu bir dava. Sen, ben yok, biz varız. Hepimiz varız. 85 milyon varız ve işte böyle güçlüyüz." dedi.

40 gündür sokak sokak, kapı kapı dolaştıklarını anlatan Kurum, 14 Mayıs'ta en yakın rakibe 2,5 milyon oy fark attıklarını ve Meclis'te ezici bir üstünlüğü sağladıklarını dile getirdi.

Kurum, "Cumhurbaşkanımız için çok az bir oy kaldı. Tabii milletimizin takdiri bizim başımızın üstünde ama 28'inde yeniden sandığa gideceğiz ve hep birlikte daha güçlü bir destekle Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacağız." diye konuştu.

Sultanbeyli'de mülkiyet ve tapu sorunlarını çözdüklerini vurgulayan Kurum, "Vatandaşımız bizden imar planına ilişkin destek istedi. Gittik, imar planını yaptık ve bundan sonra da aynı anlayışla Sultanbeyli'mize hizmet getireceğiz. Depreme dayanıklı hale getireceğiz. Hep birlikte daha güzel, daha yeşil bir Sultanbeyli için mücadelemizi vermeye gece gündüz çalışarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurum'un seçim otobüsüyle üçüncü durağı Sancaktepe oldu. Bakan Kurum, buradaki AK Parti seçim noktasında yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"İstanbul'umuz için bundan önce 5 yıldır nasıl çalıştıysak, 81 ile gittiysek, 500'ü aşkın ziyaret gerçekleştirdiysek, afetlerde tatile değil, milletimizin yanına gittiysek, yine sırtımızı milletimize yaslayacağız. Milletimizle el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Yarın değil öbür gün sandığa gideceğiz. Herkesi sandığa götüreceğiz. Rehavete yer yok. Köye giden, başka yere giden kim varsa sandığa getireceğiz. Oylar seçim kuruluna götürülene kadar sandığımıza sahip çıkacağız. 27 Mayıs'tan, darbelerin 63. yıl dönümünden sonra Sultan Fatih'in torunları olarak burada ikinci bir bayramı yaşayacağız. Hem fethin 570. yıl dönümünü kutlayacağız hem de liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan yapacağız."

Son olarak seçim otobüsüyle Çekmeköy'e giden Kurum, burada AK Parti standını ziyaret etti.

Kurum, vatandaşlara seslenerek, "28 Mayıs'a hazır mıyız? 28 Mayıs'ta sandıkları patlatacak mıyız? Çekmeköy'de, teröre, teröristlere, sırtını Kandil'e dayayanlara sandıkta cevabı verecek miyiz? Ayasofya'da ezanları susturmayacağız, dindirmeyeceğiz. Az zaman kaldı. İki gün sonra sandığa gidiyoruz. Çok çalışacağız. Hep birlikte sandıklarımıza sahip çıkacağız ve ümmetin lideri, mazlumların umudu Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan yapacağız. O bize ecdadımızın emaneti. O bize atalarımızın, bin yıllık kültürümüzün, tarihimizin emaneti. Emanete sahip çıkacağız. İnşallah 28 Mayıs'ta Fatih'in torunları olarak hep birlikte Türkiye diyeceğiz." diye konuştu.

- Kurum, E-Spor Festivali'ne katıldı

Bakan Kurum, daha sonra Çekmeköy Doğa Parkı'nda düzenlenen E-Spor Festivali'ne katıldı. Kurum, futbolcular Cenk Tosun, Kerem Aktürkoğlu, Yattara ve Necip Uysal ile konsol oyunu oynadı.

Aktürkoğlu'yla birlikte Cenk Tosun ve Yattara'ya karşı oynayan Kurum, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı.

Bakan Kurum, E-Spor turnuvasında dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Turnuvayı organize eden Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ile futbolculara teşekkürlerini ileten Kurum, "Ben çok iyi oynayamam ama futbolcularımızdan daha iyi bir performans beklerdik. Yine de kazanan dostluk oldu, kardeşlik oldu" diye konuştu.