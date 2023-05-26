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Bakan Soylu: Bu yıl 5 ayı bitiriyoruz henüz daha 10 kişi dağa çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'da biz PKK'nın elinden belediyeleri aldık. Belediyeler 9 yaşındaki çocuğumuzu artık dağa gönderemediler. Bir yılda 5 bin 500 kişi dağa çıkıyordu, bu yıl 5 ayı bitiriyoruz henüz daha 10 kişi dağa çıktı. PKK'yı yerle yeksan ettik." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 23:10, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 23:12
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Bakan Soylu: Bu yıl 5 ayı bitiriyoruz henüz daha 10 kişi dağa çıktı

Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Soylu, 50 günden beri Türkiye'nin demokrasi şenliği yaşadığını belirterek, 28 Mayıs'taki seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek istedi.

Seçmenin 14 Mayıs'ta dünyaya bir mesaj verdiğini ifade eden Soylu, "14 Mayıs seçimine biz hep beraber şöyle gittik; Bir taraftan karşımızdaki ittifak Kandil'in iddialarını dile getirdi. Karşımızdaki ittifak, 'Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'de oradaki Mehmetçiğimizi geri çekecek ve orada terör devleti kurulacak.'... Amerika'nın tam istediğini söyledi. Doğu ve Güneydoğu'da biz PKK'nın elinden belediyeleri aldık. Belediyeler 9 yaşındaki çocuğumuzu artık dağa gönderemediler. Bir yılda 5 bin 500 kişi dağa çıkıyordu, bu yıl 5 ayı bitiriyoruz henüz daha 10 kişi dağa çıktı. PKK'yı yerle yeksan ettik." diye konuştu.

HDP'ye olan desteğin azaldığına dikkati çeken Soylu, "14 Mayıs'ın önemli sonuçlarından bir tanesi de şu; HDP, PKK'nın baskısıyla ve desteğiyle geçen seçimlerde 13,5 puan almıştı. Şimdi nereye düştü biliyor musunuz? 8,5 puana düştü, daha da düşecek. Daha düşmeye yeni başladı. Çünkü Doğu ve Güney Doğu'daki hemşehrimiz terör istemiyor, şiddet istemiyor, dükkanlarından haraç alınsın istemiyor, çocuklarının 9 yaşında dağa kaçırılıp, Kalaşnikof'tan daha küçük boydayken terörist yapılsın istemiyor." ifadelerini kullandı.

Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 yılda terör konusunda uyguladığı politikaların neticelerini verdiğini anlattı.

28 Mayıs seçiminde milletin büyük bir irade ortaya koyacağını dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

''Siz o resme sadece öyle bakmayın. O resmin arkasında koskoca bir Amerika var. Biz bay bay Kemal'i yenmiyoruz. Bu millet bay bay Kemal'i tasfiye etmiyor, Menderes'in asılmasından beri bu ülkeye musallat olan Amerika'yı tasfiye ediyoruz Allah'ın izniyle. Siz Tayyip Erdoğan'ın nurlu yüzünü görüyorsunuz. Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin hizmetinde olan o yüzünün çehresini görüyorsunuz ama karşı tarafta bay bay Kemal'in yüzüne öyle bakmayın. Orada Kandil var, bırakmak istediği Selo var, bırakmak istediği Apo var, o yüzde LGBT var, o yüzde terör devleti var, o yüzde Londra'ya gidip bu memleketi 300 milyar dolar borca mahkum eden esir bir anlayış var.''

Soylu, terörden temizlenen Gabar'da açılan yeni bir kuyudan daha petrol çıktığı müjdesini paylaştı.

Daha sonra Küplüce Mahallesi'ne geçen Süleyman Soylu, mahalle sakinlerine hitap ederek 28 Mayıs'taki seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek istedi.

Terörle mücadelenin aralıksız sürdüğünü bildiren Soylu, yurt içinde 77 terörist kaldığını söyledi.

Yurt içinde hiçbir terör unsurunun bırakılmayacağını vurgulayan Soylu, "Yıllarca bizi terörle meşgul ettiler, faizlere ezdirdiler, darbelerle zamanımızı kaybettiler. Şimdi söylüyorum 29 Ekim 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılında 77 terörist kaldı şimdi. Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Sadece o değil, bu 5 yıl içerisinde burada Süleyman Soylu kardeşiniz olarak, Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak söylüyorum, ne Kuzey Irak'ta ne Kuzey Suriye'de yıllardır bu ülkeye fitne ve bela sokmak isteyen Amerika dahil hiçbir terör unsuru bırakmayacağız Allah'ın izniyle." diye konuştu.

Yavuztürk Mahallesi'ni de ziyaret eden Soylu, yapılan yatırımlarla güvenlik, sağlık ve bilişim altyapılarının tamamlandığını bildirdi.

Ticaret hacminin 1 trilyon dolara ve kişi başı milli gelirin 16 bin dolara çıkarılmasının hedeflendiğini kaydeden Soylu, savunma sanayisinde millilik ve yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'lere geldiğini ifade etti.

Soylu, Türkiye'nin yeniden Londra bankerlerine peşkeş çekilmeye ve IMF'ye yollanmaya çalışıldığını kaydederek, buna karşın Türkiye'nin ayakları üzerinde durduğunu söyledi.

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