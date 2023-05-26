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Kılıçdaroğlu: Demokratik yollarla otoriter bir yönetimi değiştireceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer düne kadar hakaret edilen kişinin kapısına gidilip de para dileniliyorsa geldiğimiz bir sorun, yaşadığımız bir sorun var. Ve hepimiz bu sorunun farkındayız. O nedenle sandığa gideceğiz oylarımızı kullanacağız ve demokratik yollarla otoriter bir yönetimi değiştireceğiz." dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 23:18, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 23:18
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Kılıçdaroğlu: Demokratik yollarla otoriter bir yönetimi değiştireceğiz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Balkan Rumeli Mübadil Buluşması'na katıldı. Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Program sonunda konuşan Kılıçdaroğlu, "Ülkemiz içinde bulunduğu durum parlak değil. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Bunun için beraber ve birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. İçinde bulunduğumuz koşullar hangi açıdan bakılırsa bakılsın bir karamsar atmosfer durumda. Ama bizler Gazi Mustafa Kemal'in öngördüğü çağdaş uygarlık düzeyini yakalamak için hepimiz mücadele ettik. Hiç umutsuz olmadık, asla umutsuz olmayacağız ve kendi geleceğimizi kendimiz inşa edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Batılıların kadınlara vermediği seçme ve seçilme hakkını çok daha önceden vermesi ve kadınların parlamentoda kendilerini temsil etmeleri. Bugün için bu sayının çok yetersiz olduğunun farkındayım ve biliyorum ama önümüzdeki süreçte kadınlar mücadele ederek bu hakları çok daha büyük oranda elde edeceklerdir. Buna yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"Saygınlığı artar bir Türkiye'yi hep beraber yeniden inşa edeceğiz"

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında, "Gazi Mustafa Kemal'in iki temel kuralı vardır. Siyasi ve ekonomik özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Bayrağımın altında özgürce yaşamak istedim. Hiç kimsenin müdahale etmeyeceği, bağımsızlığıma bir şey söylemeyeceği temel bir kuraldır. İkinci bir kuralı daha var. Savaş meydanlarında kazanan zaferler, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa, ekonomik bağımsızlığımızı kaybedebilirsiniz. Niçin temel kural? Ekonomik bağımsızlığınız olmadığı sürece siyasal bağımsızlığımızın bir anlamının olmadığını görürsünüz. Ve o nedenle Gazi Mustafa Kemal ekonomik bağımsızlığı başlatmak için olağanüstü çabalar harcadı. Bu ülkede yumurta satılarak şeker fabrikaları kuruldu. Demir çelik fabrikaları kuruldu. O yoksul ülke demir ağıyla örüldü. Hiç kimseyi el avuç açmadı. Birisinin kapısına gidip kilometreyi açtırıp hiç kimseyi bekletmedi orada. Ve kendi ülkesinde kendi onuruyla yaşadı. Yoksullukla mücadele etti. Bağımsızlığını, ekonomik büyümeyle, ekonomik kalkınmayla perçinledi. Bugün Türkiye'nin ekonomik açıdan büyük sıkıntıları var. Eğer düne kadar hakaret edilen kişinin kapısına gidilip de para dileniliyorsa geldiğimiz bir sorun, yaşadığımız bir sorun var. Ve hepimiz bu sorunun farkındayız. O nedenle sandığa gideceğiz oylarımızı kullanacağız ve demokratik yollarla otoriter bir yönetimi değiştireceğiz. Bunu yaptığımız zaman dünya siyaset tarihine çok güzel bir armağan bırakmış olacağız. Bu armağanı el birliğiyle bırakacağız. Hep birlikte bu armağanı bizim tarihimize de bir miras olarak bırakacağız. Kuşaktan kuşağı büyüyen, kuşaktan kuşağa gelişen, kuşaktan kuşağa itibarı saygınlığı artar bir Türkiye'yi hep beraber yeniden inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu PKK'yla masaya oturmaz, kefilim"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben Meral Akşener, Hasan Tahsin yeğeni 2 Batı Trakya Cumhuriyeti kurmuş Atatürk'ün arkadaşı Hasan Tahsin Argun'un yeğeni ve onun adına diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu PKK'yla masaya oturmaz, kefilim. FETÖ'yle masaya oturmaz kefilim. Hizbullah ile masaya oturmaz kefilim. Harama el uzatmaz, kefilim. Çünkü, Allah'a bin şükür, babamın amcasının bize bıraktığı en önemli miras, dürüstlüğüdür, dürüstlüğü. Dolayısıyla o dürüstlüğü arkama alarak ona layık olmaya gayret eden bir yeğen olarak bütün müktesebatım üzerine kefilim bana ihtiyacı yoktur. Ama benim hemşirelerimin arasında kefilim ki kul hakkına el uzatmayacak" dedi.

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu katılımcılar ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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