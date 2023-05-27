14 Mayısı bilen anket şirketi: Fark 8 puana çıkabilir
14 Mayısı bilen anket şirketi: Fark 8 puana çıkabilir
Deprem bölgesinde 3 ayda 38 bin artçı sarsıntı
Deprem bölgesinde 3 ayda 38 bin artçı sarsıntı
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy 1 milyon 912 bini aştı
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy 1 milyon 912 bini aştı
Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Hesaplamalar sürüyor
Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Hesaplamalar sürüyor
TMSF'den 'Fon personeline yönelik özel kanun çıkarıldı' iddiasına yalanlama
TMSF'den 'Fon personeline yönelik özel kanun çıkarıldı' iddiasına yalanlama
Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'pazarcı' tepkisi
Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'pazarcı' tepkisi
Bakan Bozdağ: Kira artışı ile ilgili taslak kanun teklifimiz hazır
Bakan Bozdağ: Kira artışı ile ilgili taslak kanun teklifimiz hazır
LGS sınav giriş yerleri açıklandı
LGS sınav giriş yerleri açıklandı
Yurt dışında oy kullanma oranı yüzde 55,62'ye yükseldi
Yurt dışında oy kullanma oranı yüzde 55,62'ye yükseldi
New York'taki Türkevi'ne levyeyle saldıran zanlı gözaltına alındı
New York'taki Türkevi'ne levyeyle saldıran zanlı gözaltına alındı
Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi uygulaması hayata geçiyor
Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi uygulaması hayata geçiyor
Gabar'da günlük 15 bin varil petrol çıkacak yeni kuyu
Gabar'da günlük 15 bin varil petrol çıkacak yeni kuyu
Erdoğan'dan uyarı: Öndeyiz duygusu rehavete sürüklemesin
Erdoğan'dan uyarı: Öndeyiz duygusu rehavete sürüklemesin
Öğretmen, okul bahçesinde husumetli olduğu kişilerce darbedildi
Öğretmen, okul bahçesinde husumetli olduğu kişilerce darbedildi
Mehmet Şimşek: Dubai'ye taşınmadım, Ankara'da yaşıyoruz
Mehmet Şimşek: Dubai'ye taşınmadım, Ankara'da yaşıyoruz
Memur-Sen'den Cumhurbaşkanı seçimi deklarasyonu
Memur-Sen'den Cumhurbaşkanı seçimi deklarasyonu
Yargıtay yapay zeka ile 'rehbere uygun gerekçeli kararları' yaygınlaştıracak
Yargıtay yapay zeka ile 'rehbere uygun gerekçeli kararları' yaygınlaştıracak
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun 'kredi kartı borcu yapılandırma' açıklamasına cevap
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun 'kredi kartı borcu yapılandırma' açıklamasına cevap
YKS'ye hazırlanacak meslek liselilere 'akademik destek' programı
YKS'ye hazırlanacak meslek liselilere 'akademik destek' programı
Kılıçdaroğlu'na verilen oyların dörtte biri HDP'den geldi
Kılıçdaroğlu'na verilen oyların dörtte biri HDP'den geldi
Meteoroloji'den uyarı: Seçim günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den uyarı: Seçim günü hava nasıl olacak?
Fahiş kiraya 6 adımda fren! Yüksek artış sınırlandırılacak
Fahiş kiraya 6 adımda fren! Yüksek artış sınırlandırılacak
Erdoğan: Özdağ İçişleri Bakanlığı istedi reddettik
Erdoğan: Özdağ İçişleri Bakanlığı istedi reddettik
'İstanbul, Ankara ve İzmir'de fahiş kiraların üzerine gideceğiz'
'İstanbul, Ankara ve İzmir'de fahiş kiraların üzerine gideceğiz'
Memleket Partisi ikinci tur kararını verdi
Memleket Partisi ikinci tur kararını verdi
Kılıçdaroğlu'ndan kredi kartı sözü: Bütün borçları devralacağız
Kılıçdaroğlu'ndan kredi kartı sözü: Bütün borçları devralacağız
Borç yapılandırması için başvuru süresi 1 ay daha uzatıldı
Borç yapılandırması için başvuru süresi 1 ay daha uzatıldı
Bakan Bilgin: Enflasyon kontrol altına alınmıştır
Bakan Bilgin: Enflasyon kontrol altına alınmıştır
Hastaya cinsel istismardan erkek hemşireye tutuklama
Hastaya cinsel istismardan erkek hemşireye tutuklama
Yabancıların en çok gayrimenkul aldığı iller
Yabancıların en çok gayrimenkul aldığı iller
Ana sayfaHaberler Siyasi

14 Mayısı bilen anket şirketi: Fark 8 puana çıkabilir

14 Mayıs seçim sonuçlarını önceden yaptığı anketlerle doğru tahmin eden Özdemir Araştırma şirketi 28 Mayıs seçimlerinde farkın Erdoğan lehine 8 puana çıkabileceği tahmini yaptı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mayıs 2023 00:01, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2023 00:02
Yazdır
14 Mayısı bilen anket şirketi: Fark 8 puana çıkabilir

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını doğru tahmin eden araştırma şirketleri 28 Mayısa yönelik anket sonuçlarını açıklamaya başladı

Özdemir Araştırma şirketi anket sonuçları

Özdemir Araştırma şirketi ise 14 Mayıs sonuçları için yüzde 1 sapma ile Erdoğan'ın yüzde 48,4, yüzde 0,3 sapma ile ise Kılıçdaroğlu'nun yüzde 45,2 oy alacağını öngörmüştü.

Özdemir Araştırma şirketi Sinan Oğan, Ümit Özdağ ve Yeşil Sol Parti açıklamalarından sonra yeni bir anket çalışması yaptı. 25-26 Mayıs tarihlerinde 3 bin 250 katılımcı ile yapılan ankete göre Erdoğan'ın yüzde 53,94, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 46,06 oy alacağı öngörüldü.

Asal Araştırma şirketi anket sonuçları

14 Mayıs sonuçlarını önceden tahmin şirketlerden birisi olan Asal Araştırma şirketi, 28 Mayıs seçimlerinde Erdoğan'ın yüzde 53,4, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 46,6 oy alacağı tahmininde bulundu. Asal Araştırma 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 1,3 sapma ile Erdoğan'ın yüzde 50,6, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 46,3 olacağını tahmininde bulunmuştu.

Konda Araştırma şirketi anket sonuçları

1. tur seçim tahminlerinde yanılan Konda Araştırma şirketi de 28 Mayıs'taki 2. tur seçimlerinde Erdoğan'ın yüzde 52.7, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 47.3 oy alacağını belirtti.

ANAR anket şirketi anket sonuçları

ANAR anket şirketinin Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçmen Eğilimleri Araştırmasında da Erdoğan'ın yüzde 53.4, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 46.6 oy alacağı sonuçları çıktı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber