14 Mayısı bilen anket şirketi: Fark 8 puana çıkabilir

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını doğru tahmin eden araştırma şirketleri 28 Mayısa yönelik anket sonuçlarını açıklamaya başladı

Özdemir Araştırma şirketi anket sonuçları

Özdemir Araştırma şirketi ise 14 Mayıs sonuçları için yüzde 1 sapma ile Erdoğan'ın yüzde 48,4, yüzde 0,3 sapma ile ise Kılıçdaroğlu'nun yüzde 45,2 oy alacağını öngörmüştü.

Özdemir Araştırma şirketi Sinan Oğan, Ümit Özdağ ve Yeşil Sol Parti açıklamalarından sonra yeni bir anket çalışması yaptı. 25-26 Mayıs tarihlerinde 3 bin 250 katılımcı ile yapılan ankete göre Erdoğan'ın yüzde 53,94, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 46,06 oy alacağı öngörüldü.

Asal Araştırma şirketi anket sonuçları

14 Mayıs sonuçlarını önceden tahmin şirketlerden birisi olan Asal Araştırma şirketi, 28 Mayıs seçimlerinde Erdoğan'ın yüzde 53,4, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 46,6 oy alacağı tahmininde bulundu. Asal Araştırma 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 1,3 sapma ile Erdoğan'ın yüzde 50,6, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 46,3 olacağını tahmininde bulunmuştu.

Konda Araştırma şirketi anket sonuçları

1. tur seçim tahminlerinde yanılan Konda Araştırma şirketi de 28 Mayıs'taki 2. tur seçimlerinde Erdoğan'ın yüzde 52.7, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 47.3 oy alacağını belirtti.

ANAR anket şirketi anket sonuçları

ANAR anket şirketinin Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçmen Eğilimleri Araştırmasında da Erdoğan'ın yüzde 53.4, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 46.6 oy alacağı sonuçları çıktı