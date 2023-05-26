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Karabük'te FETÖ operasyonları : 6 tutuklama

Karabük'te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 23:48, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 23:46
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Karabük'te FETÖ operasyonları : 6 tutuklama

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik çalışmalarını titizlikle yürüten İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, haklarında kesinleşmiş hapis kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 6 şüpheli saklandıkları yerlerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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