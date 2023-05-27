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27 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları

27 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2023 00:08, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2023 00:12
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27 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sultangazi'de "İlk Oyum Erdoğan'a" programına katılacak, Merkez Camii önünde AK Nokta'yı ve ilçe esnafını ziyaret edecek.

(İstanbul/13.00/15.00/15.30)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şile'nin Yazımanayır ve Yeniköy mahallelerine ziyarette bulunacak.

(İstanbul/12.00)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kızılcahamam ilçesindeki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek, Etimesgut ilçesinde partisince düzenlenecek "Yeni Yüzyıl Yeni Türkiye İçin Omuz Omuza" temalı açık hava toplantısında vatandaşlara hitap edecek.

(Ankara/13.15/16.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sancaktepe'de tekstil işçileriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Depremde Hayvanları Telef Olan Çiftçilere Hayvan Hibe Edilmesi Programı"na katılacak, Koç Grubu konteyner kenti ile TOKİ konutları örnek dairesinde inceleme yapacak.

(Kahramanmaraş/11.30-14.00)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Danimarka ile karşı karşıya gelecek.

(Middelfart/20.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisine Anadolu Efes-Darüşşafaka Lassa ve Fenerbahçe Beko-TOFAŞ ilk maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/18.00/20.30)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig'in play-off yarı final serisinde Spor Toto, Beykoz Belediyespor'u ilk maçta konuk edecek.

(Ankara/15.00)

4- Formula 1'de sezonun 7. yarışı Monako Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Monaco/17.00)

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