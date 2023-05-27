Depremzede öğrencilere yurtlarda öncelik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremzede öğrencilere başka bir şart aranmadan KYK yurtlarında öncelik verileceğini söyledi. Kasapoğlu, Ahaber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Yurtlar gerektiğinde öğrencilerin gerektiğinde afetzedelerin emrinde" diyen Bakan Kasapoğlu, bu yıl yeni yurtlar açacaklarının bilgisini paylaştı.

KREDİLER BURSA DÖNECEK

Kasapoğlu, "Bakanlık olarak deprem bölgesinde bir iki orta hasarlı bina dışında hepsi sağlam. Diğer illerde de yurtları açtık. 300 binden fazla depremzede bu süreçte yurtlarımızda kaldı, kalıyor. Yurtlarımız hizmetlerinde olmaya devam edecek" dedi. Afet bölgelerindeki öğrenciler için verilen müjdenin yeniden altını çizen Kasapoğlu, "Yurt olayını da istismar etmeye kalktılar. Bunlar bizler için hizmet vesilesidir. Bu hafta Cumhurbaşkanımız ilan etti, depremzede öğrenciler, evi iş yeri hasarlı olan öğrenciler yurtlarımızda öncelikli olarak kalacak. Başvuru sürecinde onlardan başka kıstas istemeyeceğiz. Direkt burs alma hakkı kazanacak. Kredisi olanı bursa çeviriyoruz." ifadelerini kullandı.