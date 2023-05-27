Asgari ücrete kaç TL zam yapılacak? SGK Başuzmanı net rakam verdi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu adım adım yaklaşırken, 28 Mayıs sonrası milyonların alım gücünü artıracak düzenlemeler için şimdiden harekete geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret için talimat verirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını tamamladı.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında yapılacak düzenlemeye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin'in asgari ücretin 500 dolardan az olmayacağının sinyalini verdi.

Bilgin'in açıklamalarının ardından asgari ücrete kaç TL zam yapılacağı daha da merak konusu oldu. Konuyla ilgili Türkiye Gazetesi yazarı SGK Başuzmanı İsa Karakaş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karakaş ilk kez bu kadar net rakam verdi.

İşte İsa Karakaş'ın asgari ücret için açıklaması:

KAMUDAKİ ASGARİ ÜCRET DOMİNO ETKİSİ YAPACAK

700 binden fazla kamu işçisine verilen zamlar ve temmuz ayında yapılacak olan zam artışı beklentileri yükseltti. Kamuda çalışan işçilere verilen zamlar domino etkisi yapacaktır. Kamu işçilerine yapılan en son zamları göz önünde bulundurduğumuz zaman kamuda asgari ücretin 21 bin 750 lira olduğunu söyleyebiliriz. Tekrar altını çizmek gerekirse bugün itibarıyla kamuda çalışan bir işçinin en düşük maaşı, sosyal yardımlar ve almış olduğu ikramiyeler hariç 21 bin 750 lira.

Buna ek olarak da temmuz ayında yüzde 15'lik bir zam daha gelecek. Yani temmuz ayında kamuda asgari ücret 25 bin 12 buçuk liraya yükselecek. 25 bin lirayı aşan kamudaki asgari ücret domino etkisi oluşturacak ve çalışma barışının barışı ve huzuru açısından hem asgari ücretin hem emekli maaşlarının hem de memurların maaşının, kamudaki en düşük işçi maaşı göz önünde bulundurulup yeniden dengelerin tesis edilmesinin elzem olduğunu tesis edebiliriz.

DOLAR ŞİMDİDEN 20 TL

500 doları göz önünde bulundurduğumuz zaman biliyorsunuz ki döviz kurları sürekli hareket halinde. Aynı şekilde ocak ayı içerisinde asgari ücret yürürlüğe girdiği zaman dolar bazında asgari ücretin 455 dolar olduğunu görüyoruz. Bugün itibarıyla dolar kurunun 20 liraya ulaştığını da göz önünde bulundurduğumuz zaman 427 dolara düştüğünü söyleyebiliriz.

İŞVEREN 500 DOLAR'A NE DİYOR?

Dolayısıyla temmuz ayındaki dolar kurunda da değişiklik olabileceğini düşünürsek temmuz ayında asgari ücretin 12 bin 500 lira civarında olabileceğini söyleyebiliriz. 500 dolar işverenler için bir kırmızı çizgidir. Çünkü işveren kesimi ihracat ve uluslararası rekabet açısından asgari ücretin 500 doları aşmasına son derece karşı.

ASGARİ ÜCRET İÇİN MASADAKİ 3 ZAM ORANI

Ocak ve nisan aylarındaki enflasyona baktığımız zaman yüzde 15,21 olduğunu görüyoruz. 6 aylık beklentileri de göz önünde bulundurduğumuzda yüzde 21'lik bir enflasyon ve refah payı ile beraber yüzde 35 civarında bir artıştan söz edebiliriz. Yüzde 35'lik bir artış olursa eğer asgari ücretin 11 bin 483 lira yükseleceğini görüyoruz. Ancak bu rakamın son derece yetersiz olduğunu söyleyebiliriz.

Hem mihenk olarak ele alacağımız kamudaki asgari ücret hem de döviz kurlarındaki artışı göz bulundurduğumuz zaman bu rakamın son derece yetersiz olduğunu söyleyebiliriz.

Bu durumda yüzde 40'lık bir artış olursa 11 bin 908 lira, yüzde 45'lik bir artış olduğu vakitse 12 bin 333'e yükselmesi ihtimal dahilinde"

ASGARİ ÜCRETTE EN NET RAKAM

Kısacası kamudaki asgari ücretin temmuz ayında 25 bin 12,5 lira olacağını varsayarsak temmuz ayındaki asgari ücretin sadece enflasyon geçilme endeksi ve verilecek refah payıyla kalmayacağı, bütün dengelerin yeniden sağlanması, ayrıca çalışma barışı ve huzurunun sağlanması açısından 12 bin lirayı geçeceğini söyleyebiliriz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 500 dolar civarında söylediği rakam, bir yandan açlık sınırı ve bir yandan da kamudaki asgari ücret göz önünde bulundurulup dengelerin yeniden belirlenmesinin elzem olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda benim tahminim asgari ücrete en az yüzde 45 oranında bir zam yapılarak 12 bin 330 lira seviyesine çekilmesi yönünde olacaktır.