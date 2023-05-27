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Seçime bir gün kala paylaşıldı, anketlere kararsız seçmen damga vurdu!

Seçime bir gün kala iki anket firması dikkat çeken sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Sonuçlardan birinde makas açılırken diğerinde kapandı. Anketteki kararsız seçmen oranı da gözlerden kaçmadı.

Haber Giriş : 27 Mayıs 2023 08:48, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2023 08:05
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Seçime bir gün kala paylaşıldı, anketlere kararsız seçmen damga vurdu!

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandığa gitti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45.01, Sinan Oğan ise 5,17 oy aldı. Adaylar 50+1 barajını aşamadığı için seçim ikinci tura kaldı. Seçime bir gün kala son anketler paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı pazar günkü seçime dair 2 farklı anketten farklı sonuçlar çıktı. Anketlerin birinde adaylardan birinin yüzde 50'yi kıl payı farkla geçtiği görülürken diğerinde ise fark açıldı. İşte Asal Araştırma ve Area Araştırma firmalarından dikkat çeken 2. tur anket sonuçları!

Siyasetin gündemini destek açıklamalarının hareketlendirdiği son günlerde 2 araştırma şirketi seçmenlere 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?' diye sordu. Anketlerden birinde kararsız seçmen kitlesinin oranı dikkat çekti.

ANKETTE MAKAS AÇILDI!

Asal Araştırma, anketini 19-24 Mayıs tarihleri aralığında 26 ilde 2 bin 184 kişiyle gerçekleştirdi. Sonuçlar, 'Kararsızlar/Cevap yok/Oy vermeyeceğim' cevapları oransal dağıtılarak paylaşıldı. Şirketin anketine göre seçim, adaylar arasında yüzde 6,8 oranında fark ile sonuçlanıyor.

İşte Asal Araştırma'nın anket sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 53,4

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46,6

KARARSIZ SEÇMEN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Area Araştırma şirketinin 26 ilde yürüttüğü araştırmaya 24-25 Mayıs tarihlerinde 2 bin 26 kişi katılım sağladı. "Kararsızlar/Sandığa gitmeyecek" cevabı dağıtılmadan önce ve sonraki sonuçlar bir arada paylaşıldı. Toplam seçmen üzerinden açıklanan sonuçlarda "Kararsız/Sandığa gitmeyecek" oranı yüzde 11,6 oldu. "Recep Tayyip Erdoğan cevabını verenler katılımcıların yüzde 43,7'sini oluştururken "Kemal Kılıçdaroğlu" diyenler yüzde 44,7 oldu.

"Kararsız/Sandığa gitmeyecek" cevabı dağıtılıp geçerli oylar üzerinden açıklanan sonuçlarda ise seçimin kıl payı farkla sonuçlandığı görüldü.

İşte Area Araştırma'nın anket sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49,4

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,6

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