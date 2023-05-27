Ankara'da tır ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Olayda yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2023 09:11, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2023 09:26
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara-Niğde Otoyolu Ahiboz mevkiinde Bekir B'nin kullandığı 38 AET 245 plakalı tır ile Osman Ç. yönetimindeki 33 AFC 777 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.
Çarpışma sonrası yolcu otobüsü alev aldı.
Otobüsteki 25 yolcu tahliye edilirken, olayda yaralanan 5 kişi hastaneye götürüldü.
İtfaiyenin söndürdüğü yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.