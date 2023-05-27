'Sinan Oğan hem bakanlık hem cumhurbaşkanı yardımcılığı istedi'
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçime 2 gün kala çıktığı canlı yayında soruları cevapladı. Kılıçdaroğlu, "Sinan Oğan sizden cumhurbaşkanı yardımcılığı mı bakanlık mı istedi?" sorusuna, "Neden ikisi de olmasın? Mansur bey ne dediyse doğrudur" dedi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mayıs 2023 09:52, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2023 09:53
Cumhurbaşkanı adayı ev CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FOX TV'ye konuk olarak canlı yayında soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
- Devlet dediğiniz kurum ayrıdır, parti ayrıdır. Bunlar devleti, 'parti devleti' haline dönüştürdüler. Seçime gidiyoruz, bunları rahatsız edecek bir şey varsa Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bir karar alır, gereğini yapar. Ama YSK devre dışı bırakılıp Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı buna bir yasak getiriyorsa bu demokrasiye, kurallara aykırıdır.
- Bir düzenleme yaptılar, 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik için başvuruyorsanız yararlanıyorsanız. 1 gün sonra sigortalı olduysanız emekli olmanız için tam 17 yıl geçmesi lazım. Bu adalet midir? Bunu düzelteceğimi söyledim. Bir geçiş dönemi olması gerekirdi. Ben de taahhüt ettim yapacağım. Korkuyorlar ve korkacaklar.
- Ben buradan bütün çalışanlara seslenmek isterim. Sandığa gidin, hakkınızı arıyorsanız oyunuzu Millet İttifakı'ndan yana kullanacaksınız. Yok ben 17 yıl da 20 yıl da beklerim ne olursa olsun Cumhur İttifakı'na diyorsanız gidin oyunuzu oraya verin ama sızlanmayın.
- Yasak korktuklarından kaynaklanıyor. Sanıyorlar ki biz bunu dillendirmedik kimse bilmiyor. Aslında emekli olmak isteyenlerin hepsi bu gerçeği biliyordu ama kimse dillendirmiyordu. Korktular yasak getirdiler. Hangi çağda yaşıyoruz ve neden korkuyorsunuz? Eğer Erdoğan gerçekten çekinmiyorsa, yüreği varsa, cesareti var çıkar karşıma bunları bana sorar. Sen gidip de BTK'dan ne umuyorsun arkadaş? Devletin kurumlarına yasak getirterek bir şeyler kazanacağını mı sanıyorsun?
- Engellemeye çalışıyorlar, istedikleri kadar engellesinler, ben halka doğruları söylemeye devam edeceğim. Kendi televizyonlarına da yasak getirdiler. İktidardan gitmemek için bütün yolları deniyorlar. Devletin bütün kurumlarını devreye koydular TRT'sinden tutun, BTK'ya kadar. Bütün kurumları kontrol altına almışlar. Devleti çürüttüler. Yargıya olan güven azaldı. Biz yeniden bu devleti inşa etmek zorundayız. Kaybedeceklerini biliyorlar, korkuyorlar, gitmemek için devletin bütün kurumlarını kullanıyorlar. Sanıyorlar ki yandaşları sizi kurtaracak. Sizi artık kimse kurtaramaz. Halka hesap vermek zorundasınız. Halk gerçekleri bir şekliyle bilecek.
- İstedikleri kadar engellesinler bu halka tüm doğruları söyleyeceğim. Keşke beni de davet etseler televizyonlara. İktidardan gitmemek için bütün yolları deniyorlar. Tüm kurumları kontrol altına almışlar. Devletin kolonlarını çürüttüler. Bu kurumlar 1 kişinin değil 85 milyonun hakkını korur. Kaybedeceklerini biliyorlar. Halkın önüne çıkmak, hesap vermek zorundasınız. Hayatın tüm sıkıntılarını yaşıyor insanlar. Bu insanlara gerçeklere anlatmak lazım. İnsanlara farklı dünya anlatıyorlar, farklı şeyler söylüyorlar, montaj videoları izlettiriyorlar.
- Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkanı başka bir ülkeye gidip para dilenmez; hakaret ettiği bir adamın ayağına gidip kapısında beklemez. Biz onurlu ve saygın bir devletiz. Parayı nereden bulacaksın sözü aslında devleti iflas ettirdiklerinin itirafıdır. Bana biraz daha borç verebilir misiniz diye yalvarma turuna çıkacak.
- Devletin ne olduğunu bilmiyorlar, çıkan yasaları da bilmiyorlar. Aslında bankalarla Hazine konuşacak. Bankalar çek alacaklarını bir şekilde varlık yönetim şirketlerine satıyorlar. Onlar da alıyorlar, avukat ordusu var, avukatlarıyla beraber alacakları tahsil ediyorlar. Bunun parlamentoyla ilgisi yok.
- Bu gayet basit. Sen 5'li çetenin borcunu silerken kimse ses çıkarıyor mu, benim dışımda? Dünyanın faizini ödüyorsun. Milyonlarca kişinin kredi kartı borcu var, ödeyemiyorlar, yuvalar dağılıyor, ben bunun farkındayım. Ben onların faizlerini sileceğim. Rakam çok büyük bir rakam da değil. Son derece mütevazi bir rakam. Onu sileceğim milyonlarca kişi rahatlayacak. Kredi kartı borcu faizi affı için Meclis kararına gerek yok. Bunlar idari tasarruflar. 22 yıldır yönetiyorlar ama devletin ne olduğunu bilmiyorlar. Bürokrasiyi perişan ettiler.
- Siz ciddi bir tasarruf yapabilirseniz, emekliye vereceğiniz 15 bin liradan çok daha fazlasını tasarruf etmiş olursunuz. Türkiye çok zor durumda. Yurt dışından çok iyi olanaklarla kredi almak mümkün. Yabancı sermaye gelmek için can ve mal güvenliği var mı, demokrasi var mı diyor. Biz demokrasiyi getirmeyi taahhüt ediyoruz. Kaynaklar da gelecek ama altını çiziyorum Türkiye'ye temiz para gelecek, uyuşturucu parası değil. Borç olarak da değil, Türkiye'ye gelecek yatırım yapacaklar. Türkiye'nin büyümesine katkı sunacak.
- Kul hakkı yiyene neden oy veriyorsun. Temiz insana, ahlaklı insana oy ver. Hayatımda gördüğüm seçimlerin en kirlisini yaşıyoruz. Gündem tamamen montaj videolar, yalan, iftira üzerine işleniyor. Yalan söylemek günah değil mi? Bununla kendi halkına yalan söylüyorsun. Sahte video yapan adama ne denir, sahtekar denir, sahte video yapan adamdan Cumhurbaşkanı olur mu? Montaj dedi, itiraz etti. Bir cumhurbaşkanı adayı sahte, montaj videonun arkasına sığınır mı? Hangi dinde var bu kadar yalan, iftira.
- Çık karşıma TRT'de. Sana da sorsunlar bana da. Veya onlar sormasınlar biz birbirimize soralım. Siyasetçilerin şöhret olma gibi merakları yok. Hani sen dünya lideriydin, benden neden korkuyorsun? Terör sorununu çözmek için siyasi iradeye ihtiyaç var, bu siyasi irade yok. Siyasi irade terörü kullanıyor.
- Elini kolunu sallayan herkes, cebinde parası olan herkes ülkeye geliyor. İster İran ister Suriye ister diğer sınırlarda. Hükümet sizi davet ediyor, kirli parayı getir, hakkında soruşturma açılmayacak diye kanun çıkardılar. Hudut namustur, bunu sağlayacağız. Geri kabul anlaşmasını para için yaptılar. Burası göçmen deposu mu? 5-10 kuruş gelecek diye 10 milyon kişinin yükünü bu milletin sırtına yükleyemem.
- Hayatım gördüğüm seçimlerin en kirlisini yaşıyoruz. Gündem tamamen montaj videolar üzerine inşa edilmiş vaziyette. Bununla kendi halkına yalan söylüyorsun. Bunu yapan kişiye sahtekar denir. Sahtekardan cumhurbaşkanı olur mu? Mahkemeye başvurduk, mahkeme yasakladı videoyu. Terör örgütleriyle oturup konuşan Erdoğan. Günün 24 saatinde bizi karalayan o. Her türlü suçlamaya muhatap oluyoruz. Biz devleti yönetmiyoruz ki. 'Efendim Kılıçdaroğlu Kandil'le görüşüyor' diyor. Bunu söyleyen insanı, insan olarak kabul etmiyorum.
- Sen bir devleti yönetiyorsun, bu devlette MİT diye bir kurum var. Eğer ben Kandil'le görüşüyorsam, delilleriyle ortaya koyarsın, elime vurursun kelepçeyi atarsın içeriye. Hangi gerekçeyle iftira atıyorsun? Eğer bir terör örgütüyle muhatap olduysam, eğer bir teröristle yan yana gelip konuştuysam Allah belamı versin. Aksi halde bu iftirayı atanın Allah belasını versin. Bu kadar iftira olmaz ki ya. İnsanda biraz ahlak olur. Kandil'dekileri kim konuşturuyor? Kandil'dekilerin konuşması onun lehine mi benim lehime mi? Onun lehine.
- Kandil'in anahtarı onun cebindedir zaten. Salih Müslim'i terörist ilan ettiler. 3-4 sefer Türkiye'ye davet eden o, kırmızı halılar seren o. Ben mi davet ettim? Şimdi o da konuşmuş. Onu konuşturanı da biliyorum. Salih Müslim'i devlette kimin konuşturduğunu da biliyorum. Yeri gelirse onun ismini de açıklarım.
- İmralı'yla görüşmeler var, belli aralıklarla yapılıyor. Görüşmelerin amacı kendilerine destek için ikna turları. Bir iktidar partisi bir terör örgütünden nasıl medet umar? Akıl alacak şey değil. Rahmetli Bülent Ecevit terörü bitirmişti. Herkes biliyor, herkes tanığı bunun. Terörden medet umduğunuz andan itibaren terör sorununu çözemezsiniz.
- Ümit Bey ile pazarlık yapılmadı. Hem cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hem bakanlık. Yani niye ikisi de olmasın? Mansur beyin söylediği doğrudur.