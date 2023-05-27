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Tuzla'da eski nişanlısı avukat Yıldız'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Tuzla'da eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız'ı silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Oktay Dönmez, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2023 12:15, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2023 12:27
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Tuzla'da eski nişanlısı avukat Yıldız'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Oktay Dönmez katıldı. Duruşmada, müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti duruşmayı karara bağlayacağını açıklayarak sanığa son sözünü sordu.

Tutuklu sanık Dönmez, söyleyecek bir şeyinin olmadığını belirtti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet ayrıca, sanığı "nitelikli yağma", "cebir ve tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "gece vakti, cebir ve tehditle konut dokunulmazlığını ihlal", "silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 20 yıl hapisle cezalandırdı.

- Olay

Avukat Dilara Yıldız (29), 11 Ocak 2022'de Tuzla Sahilyolu Caddesi'ndeki bir restoranda eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından silahla öldürülmüş, olay yerinde gözaltına alınan şüphelinin Yıldız'a tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirlenmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Oktay Dönmez'in, "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme", "silahla yağmaya teşebbüs", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "silahla tehdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyordu.

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