YSK Başkanı Yener, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Seçim Gözlem Heyeti ile görüştü

Ahmet Yener, aynı zamanda Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı da olan Amiraslanov ve beraberindeki heyetle YSK Kurul Salonu'nda görüştü. Basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü.

Görüşmede, yarın ikinci turu yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi gözlemi için Türkiye'de bulunan heyet üyelerine hazırlıklar hakkında bilgi verildi.

Amiraslanov ve beraberindeki heyet de 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne ilişkin gözlemlerini paylaştı.

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nde Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkiye yer alıyor.