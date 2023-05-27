Denizli'de kamyonetle çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü

Hayatını kaybedenlerden Yıldız'ın Buldan Orman İşletme Müdürlüğünde orman muhafaza memuru, Yormaz'ın ise aynı kurumda yangın işçisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Otomobilde bulunan ve yaralı olarak hastaneye kaldırılan Burhan Yormaz (32) da kurtarılamadı.

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