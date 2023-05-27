Otogarda seçim hareketliliği: Ek seferler konuldu
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine bir gün kala Türkiye genelinde yolcu trafiğinde hareketlilik yaşanıyor. Oy kullanmak için memleketlerine giden vatandaşlar için İstanbul Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ek seferler konuldu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2023 14:20, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2023 14:35
Oy kullanmak üzere İstanbul'a gelenler ya da ikametlerinin bulunduğu şehirlere gidenler, Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu trafiğinin artmasına neden oldu.
Günlük bin civarındaki otogara giren otobüs sayısı son iki günde 1800'e kadar çıktı.
İstanbul'a uzak kentlere gidenler cuma geceden yola çıkarken, Trakya ve Marmara bölgesine hareket eden otobüslerin yoğunluğu cumartesi günü başladı.