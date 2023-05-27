Otogarda seçim hareketliliği: Ek seferler konuldu

Oy kullanmak üzere İstanbul'a gelenler ya da ikametlerinin bulunduğu şehirlere gidenler, Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu trafiğinin artmasına neden oldu.

Günlük bin civarındaki otogara giren otobüs sayısı son iki günde 1800'e kadar çıktı.

İstanbul'a uzak kentlere gidenler cuma geceden yola çıkarken, Trakya ve Marmara bölgesine hareket eden otobüslerin yoğunluğu cumartesi günü başladı.