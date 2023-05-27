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Ege Bölgesi ile Eskişehir ve Kütahya için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ege Bölgesi'nde yarın, Eskişehir ve Kütahya'da ise bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2023 14:14, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2023 14:17
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Ege Bölgesi ile Eskişehir ve Kütahya için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege Bölgesi'nde yarın 13.00-20.00 saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın Manisa, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevreleri ile İzmir'in ve Aydın'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde, bugün 14.00-19.00 saatlerindeki gök gürültülü sağanağın öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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