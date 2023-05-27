PKK'nın cirit attığı yere, Doğunun en büyük mesire alanı yapıldı

300 bin metrekare üzerine kurulan Tatvan Mesire Alanı yoğun katılımla açıldı

Tatvanlıların yoğun ilgisiyle açılış yapıldı

300 dönüm arazi üzerinde olan mesire alanının içerisinde şelale, amfi tiyatro, şifalı su kapalı havuz alanı, basketbol, semt, voleybol sahaları, çocuk oyun alanları, piknik alanları, kamelyalar, barbeküler, tandır evi, bay ve bayan WC, mescit, çocuk emzirme odası, köprüler, yürüyüş alanları, patika yol ve otopark alanları yer alıyor.

Tatvan Belediye Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, halkımızın piknik yapacağı, çocuklarıyla hafta sonu vakit geçireceği alanları çeşitlendirmek istedik. Prestij projelerimizden biri olan Mesire alanını yapmanın mutluluğu ve bahtiyarlığını taşıyoruz dedi.

Bu bölgeye daha önce vatandaş terör örgütü korkusundan dolayı gelemezdi. Biz bu alanı ıslah ederek pretijli bir alan haline getirdik diye konuştu.

Seçimden 1 gün önce açılışını yaparak kazanacağımız zaferin de kutlamasını bir gün önceden yapmış oluyoruz. 28 Mayıs günü Cumhurbaşkanımız büyük bir zafer kazanacak. Bizler de bu davanın bir neferi olarak hizmet etmeye devam edeceğiz diye vurguladı.