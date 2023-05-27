Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege Bölgesi'nde yarın 13.00-20.00 saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın Manisa, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevreleri ile İzmir'in ve Aydın'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde, bugün 14.00-19.00 saatlerindeki gök gürültülü sağanağın öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.