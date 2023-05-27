Bahçeli: Çakma milliyetçilerle Türk milletinin işi olmaz

'Türk demokrasisi 27 Mayıs'ta aldığı yarayla sendelemiştir'
'Türk demokrasisi 27 Mayıs'ta aldığı yarayla sendelemiştir'
AŞTİ'de seçim hareketliliği
AŞTİ'de seçim hareketliliği
YÖK'ten vakıf üniversitelerine zam uyarısı
YÖK'ten vakıf üniversitelerine zam uyarısı
Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
'İmralı'da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır'
'İmralı'da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır'
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan 'yemin töreni' açıklaması
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan 'yemin töreni' açıklaması
'100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olacak'
'100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olacak'
Türkiye yarın ikinci tur için sandık başına gidecek
Türkiye yarın ikinci tur için sandık başına gidecek
Hemşirenin düşerek ölmesiyle ilgili hastane müdürü tutuklandı
Hemşirenin düşerek ölmesiyle ilgili hastane müdürü tutuklandı
Asgari ücrete kaç TL zam yapılacak? SGK Başuzmanı net rakam verdi
Asgari ücrete kaç TL zam yapılacak? SGK Başuzmanı net rakam verdi
Depremzede öğrencilere yurtlarda öncelik
Depremzede öğrencilere yurtlarda öncelik
'Eğer bir teröristle yan yana gelip konuştuysam, Allah belamı versin'
'Eğer bir teröristle yan yana gelip konuştuysam, Allah belamı versin'
14 Mayısı bilen anket şirketi: Fark 8 puana çıkabilir
14 Mayısı bilen anket şirketi: Fark 8 puana çıkabilir
Deprem bölgesinde 3 ayda 38 bin artçı sarsıntı
Deprem bölgesinde 3 ayda 38 bin artçı sarsıntı
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy 1 milyon 912 bini aştı
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy 1 milyon 912 bini aştı
Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Hesaplamalar sürüyor
Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Hesaplamalar sürüyor
TMSF'den 'Fon personeline yönelik özel kanun çıkarıldı' iddiasına yalanlama
TMSF'den 'Fon personeline yönelik özel kanun çıkarıldı' iddiasına yalanlama
Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'pazarcı' tepkisi
Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'pazarcı' tepkisi
Bakan Bozdağ: Kira artışı ile ilgili taslak kanun teklifimiz hazır
Bakan Bozdağ: Kira artışı ile ilgili taslak kanun teklifimiz hazır
LGS sınav giriş yerleri açıklandı
LGS sınav giriş yerleri açıklandı
Yurt dışında oy kullanma oranı yüzde 55,62'ye yükseldi
Yurt dışında oy kullanma oranı yüzde 55,62'ye yükseldi
New York'taki Türkevi'ne levyeyle saldıran zanlı gözaltına alındı
New York'taki Türkevi'ne levyeyle saldıran zanlı gözaltına alındı
Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi uygulaması hayata geçiyor
Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi uygulaması hayata geçiyor
Gabar'da günlük 15 bin varil petrol çıkacak yeni kuyu
Gabar'da günlük 15 bin varil petrol çıkacak yeni kuyu
Erdoğan'dan uyarı: Öndeyiz duygusu rehavete sürüklemesin
Erdoğan'dan uyarı: Öndeyiz duygusu rehavete sürüklemesin
Öğretmen, okul bahçesinde husumetli olduğu kişilerce darbedildi
Öğretmen, okul bahçesinde husumetli olduğu kişilerce darbedildi
Mehmet Şimşek: Dubai'ye taşınmadım, Ankara'da yaşıyoruz
Mehmet Şimşek: Dubai'ye taşınmadım, Ankara'da yaşıyoruz
Memur-Sen'den Cumhurbaşkanı seçimi deklarasyonu
Memur-Sen'den Cumhurbaşkanı seçimi deklarasyonu
Yargıtay yapay zeka ile 'rehbere uygun gerekçeli kararları' yaygınlaştıracak
Yargıtay yapay zeka ile 'rehbere uygun gerekçeli kararları' yaygınlaştıracak
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun 'kredi kartı borcu yapılandırma' açıklamasına cevap
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun 'kredi kartı borcu yapılandırma' açıklamasına cevap
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bahçeli: Çakma milliyetçilerle Türk milletinin işi olmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'na "Milliyetçilik" eleştirileri yöneltti. Bahçeli, "Çakma milliyetçilerle, maskeli milliyetçilerle, vitrin süsü milliyetçilerle, konjonktürel milliyetçilerle Türk milletinin işi olmaz.'' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2023 16:10, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2023 16:13
Yazdır
Bahçeli: Çakma milliyetçilerle Türk milletinin işi olmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Ülkücü Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Bahçeli, anıta kırmızı karanfil bıraktı.

Bahçeli, burada yaptığı konuşmasına, ülkücü şehitlerin fani hayatın fazilet ve fedakarlık neferleri olduğunu, hiçbir dünyevi menfaate, çıkar hesabına, bayağı ve basit hevese tamah ve tenezzül etmediklerini belirterek, "Çünkü onlar iliklerine kadar Türk-İslam ülküsüne inanmış gönül ve dava insanlarıydı. Çünkü onlar sevdalarını pazarlık konusu yapmayı akıllarının ucuna dahi getirmeyen serdengeçti yüreklerdi. İkbal hırsıyla değil, istiklal heyecanıyla yanıp tutuşmuşlardı." dedi.

Ülkücü şehitlerin vatan ve millet sevgisinin bedelini canlarıyla ödediklerini kaydeden Bahçeli, küçük insanların büyük davası olamayacağını, büyük davaların da küçülmüş, küçük meselelere gömülmüş mensuplarından bahsedilemeyeceğini söyledi.

Bahçeli, "Sözde dün dava adamı olup da bugün eyyamcı ve entrikacı kesilenlerin ahlak ve aidiyet kanalları kuşkusuz tıkanmış, insaf, izan ve vicdan ölçüleri de bütünüyle tarumar olmuştur. Gölgeli geçmişlerini servet, şöhret ve mevki emellerine devşirmek için sıraya girenler ne şehitlerimizi bilenler ne de davamızın şerefinden nasiplenen muhterislerdir." diye konuştu.

"ŞEHİTLERİMİZİN İZİNDEYİZ, GAZİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Bir yanda terörle ittifak kurup diğer yanda milliyetçilik pozu verenlere, bir yanda eskide kalmış hüviyetlerini istismar edip diğer yanda zilletle sarmaş dolaş olanlara şehitlerin hesabının sorulacağını dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Artık her şey netleşmiştir, gizli saklı hiçbir şey kalmamıştır. Biz şehitlerimizin izindeyiz, gazilerimizin yanındayız. Türk-İslam medeniyetinin ve Türkiye'nin yıkılmaz kalesiyiz. Sararmış ve kurumuş, aynı zamanda dalından kopmuş menfaatperestler zalimlerin, zillet siyasetinin dibindedir. Bu tablo gerçek olduğu kadar hazindir. Çakma milliyetçilerle, maskeli milliyetçilerle, Kandil Dağı'nı Tanrı Dağı'na reva gören mağara milliyetçileriyle, geçici milliyetçilerle, konjonktürel milliyetçilerle, vitrin süsü milliyetçilerle, vazo milliyetçileriyle, defolu milletseverlerle, milliyeti meçhul sipariş vatanperverlerle Türk milletinin işi olmaz, hiç kimse de maske takarak milletimizi aldatamaz."

Devlet Bahçeli, ülkücü şehitlerin, milleti "tok esirler, aç hürler" ülkesinde yaşamaktan kurtardığını, yıkımın ve yozlaşmanın önünü kesmek için insanüstü bir adanmışlıkla zulme, zillete ve emperyalist senaryolara meydan okuduğunu söyledi.

Ülkücü şehitlerin, gönüllerinde millet sevgisi, yüreklerinde Allah aşkı, şuurlarında tükenmeyen sevdanın içten içe çilesini çektiklerini dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Daha güçlü bir Türkiye, daha müreffeh bir millet, daha kudretli bir devlet amacıyla her zorluğa katlanmışlardı. Onlar, al bayrağı namus bellediler, çıktılar yola. Bir iken beş oldular, beş iken beş bin. Çile çektiler, mücadele ettiler, şehit düştüler, geri durmadılar. Yoruldular, dinlendiler, vuruldular, kahpe pusularla sınandılar ama dönmediler. Son nefeslerinde bile vatan sağ olsun dediler. Katran dökülmüş gecelerde ayazları yendiler. Düşmediler, tökezlemediler, yılmadılar, yıkılmadılar. Bazen koştular, bazen güçleri tükendi koşar adım yürüdüler, bazen takat kalmadı yavaşça yürüdüler."

MHP'nin hiç kimseye diyet borcunun olmadığını, neye inanırlarsa onu söylediklerini, ne görürlerse onu anlattıklarını belirten Bahçeli, MHP'nin gücünü mukaddesattan, inançlarından, ilkelerinden ve Türk milletinden aldığını vurguladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber