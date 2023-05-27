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'Türk demokrasisi 27 Mayıs'ta aldığı yarayla sendelemiştir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesine işaret edip Türk demokrasisinin bir 27 Mayıs'ta aldığı yarayla sendelediğini belirterek, "Şimdi 63 üç yıl sonra, yine bir 27 Mayıs'ta, yarın gideceğimiz sandık başında darbeler, cuntalar, muhtıralar döneminin bittiğinin müjdesini cümle aleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2023 16:38, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2023 16:41
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'Türk demokrasisi 27 Mayıs'ta aldığı yarayla sendelemiştir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin 63. yılında merhum başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu İstanbul Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen anma töreninde konuştu.

Bugün Cumhuriyet tarihinin en kara günlerinden birinin yıl dönümü vesilesiyle bir arada olduklarını aktaran Erdoğan, bundan 63 yıl önce, bir 27 Mayıs günü Türkiye'nin çok partili siyasi hayata geçtikten sonraki ilk askeri darbesine maruz kaldığına işaret etti.

''DÜNYA DURDUKÇA MENDERES HAYIRLA YAD EDİLECEKTİR''

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grubun gerçekleştirdiği bu darbenin, demokrasi ve kalkınma hamlesini engellemekle kalmadığını, yüreklerde derin yaralar açtığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Demokrat Parti'nin Genel Başkanı ve Başbakanı olarak ülkemize verdiği hizmetlerle milletimizin gönlünde özel bir yeri olan Menderes, darbe yönetimi tarafından kurulan uyduruk mahkemenin kararıyla idam edildi. Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı Yassıada uzun yıllar boyunca vatandaşlarımızın dilinde 'yaslı ada' olarak telaffuz edilmiştir. Biz burayı aldık, şehitlerimizin anısını ilelebet yaşatacak şekilde Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. Bugün de idamlarına giden sürecin başlangıcı olan darbenin yıl dönümünde rahmetli Menderes ve arkadaşlarını hayırla yad etmek üzere burada anıt mezardayız. Dünya durdukça Menderes, hayırla Fatiha'yla dua ile yad edilecektir. Menderes'i devirenler, yargılayanlar, idam edenler ve tüm bu süreci doğrudan dolaylı destekleyenler ise milletimiz tarafından hep nefretle anılmıştır, öyle de anılmaya devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes'in "bu milletin adamı" olduğunu belirterek, "Başkalarının adamı olanlar ise ne Menderes ne de onun gibi ülkenin demokrasi ve kalkınma atılımlarının altında imzası bulunanlardan asla haz etmediler. Sadece bununla kalmayıp, her fırsatta onlarla milletin arasını açmak, onu da başaramazlarsa vücutlarını ortadan kaldırmak için uğraştılar, didindiler." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN VATANDAŞLARA "SANDIKLARA GİDİN" ÇAĞRISI

Erdoğan, hemen yakındaki bir diğer anıt mezarda ebedi istirahatgahında olan merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da benzer saldırılara maruz kaldığını, benzer sıkıntılar yaşadığını anlatarak, kendilerinin de belediye başkanlığından itibaren başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinin aynı mücadelelerle geçtiğini vurguladı.

Ancak Türkiye'yle ilgili karanlık heveslerin hiçbir zaman tüm manasıyla başarıya ulaşamadığını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk demokrasisi bir 27 Mayıs'ta aldığı yarayla sendelemiştir. Şimdi 63 üç yıl sonra, yine bir 27 Mayıs'ta, yarın gideceğimiz sandık başında darbeler, cuntalar, muhtıralar döneminin bittiğinin müjdesini cümle aleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz. Milletimiz gerisinde pek çok mücadelenin, acının, fedakarlığın bulunduğu demokrasisinin kıymetini çok iyi bilmektedir. Seçimlerdeki katılım oranları milletimizin demokrasi yoluyla istiklaline ve istikbaline sahip çıkışının ifadesidir. Türkiye, seçimleri dünyada örneği olmayan katılım seviyesi yanında şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleştirmesiyle de farkını ortaya koymuştur."

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