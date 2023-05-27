Tiyatro sanatçısı Pınar Alsan Ünsal hayatını kaybetti

Vefat haberini Süha Uygur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Uygur paylaşımında, "Cennet mekanın olsun... Levent'ine kavuştun..." ifadelerini kullandı.

Tiyatro sanatçısı Pınar Alsan Ünsal vefat etti. Ünsal'ın hayatını kaybettiği haberini meslektaşı Süha Uygur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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