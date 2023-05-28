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Seçim yasakları başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle propoganda yasakları dün devreye girdi. Seçim yasakları ise sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başladı. Gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 07:21, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 07:18
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Seçim yasakları başladı

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için bir kez daha sandıklara gidiyor. Saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Propoganda yasakları devrede

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasına katılan adayların, siyasi propaganda yapabilme serbestliği dün 18.00 itibarıyla sona erdi.

Bugün saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organı tarafından seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak, 18.00 ile 21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organında sadece YSK tarafından seçimle ilgili haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.

18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. 18.00 ile 21.00 saatleri arasında sadece YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Seçim günü yasakları

Seçim yasakları sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başladı. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

YSK kararına göre ayrıca, oy verme günü saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.

Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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