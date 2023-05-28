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Liderler nerede oy kullanacak?

Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı yarışında ikinci tur için sandığa gitmesine saatler kaldı. Milyonlarca seçmenin oy kullanmak için sandıkların yolunu tutacağı sabah, Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi liderlerin hangi okul ve sandıklarda oy kullanacakları belli oldu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 07:30, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 08:09
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Liderler nerede oy kullanacak?

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta başlayan seçim heyecanında yüzde 50+1 oyu alamayan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim maratonunda tekrar karşı karşıya gelecek. Türkiye bugün ilk kez Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura gidecek.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı da olan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi ikinci turda da, İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy verecek.

ANKARA'YA GEÇECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimi İstanbul'da takip ettikten sonra akşam saatlerinde Ankara'ya geçecek. Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanacak.

MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Anıttepe İlkokulu'nda, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çankaya ilçesinde bulunan Dr. Binnaz Ege-Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, BBP

Genel Başkanı Mustafa Destici ise İstanbul Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullanacak. Sinan Oğan da Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde oy verecek.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İstanbul'da Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandıktan sonra Ankara'ya gelerek seçimi takip edecek.

Millet İttifakı'nın ortakları DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara'da Bilkent Emlak Bankası Okulu'nda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Çankaya İlkokulu'nda, Gelecek Partisi Genel

Başkanı Ahmet Davutoğlu ise İstanbul'da Eyüp'te Nejat Sabuncu İlkokulu'nda, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da Selçuklu İlkokulu'nda sandığa gidecek.
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise Ankara TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza İlkokulu'nda oy kullanacak.

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