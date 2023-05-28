Meslek liseleri, ekonomiye 1 milyar 349 milyon lira katkı sağladı
Meslek liseleri, ekonomiye 1 milyar 349 milyon lira katkı sağladı
YSK Başkanı Yener: Sonuçlar daha erken açıklanabilir
YSK Başkanı Yener: Sonuçlar daha erken açıklanabilir
Bakan Soylu: Nüfus müdürlükleri açık olacak
Bakan Soylu: Nüfus müdürlükleri açık olacak
Petrol ve gaz bereketi: Karadeniz ve G.Doğu'dan yeni müjdeler geliyor
Petrol ve gaz bereketi: Karadeniz ve G.Doğu'dan yeni müjdeler geliyor
Bakanlıktan 'kesimlik hayvan ithalatı izni' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 'kesimlik hayvan ithalatı izni' iddiasına yalanlama
2. tur için oy verme işlemi başladı
2. tur için oy verme işlemi başladı
Liderler nerede oy kullanacak?
Liderler nerede oy kullanacak?
Seçim yasakları başladı
Seçim yasakları başladı
Kaftancıoğlu 'Bu polislerin yüzüne tükürün' paylaşımını sildi
Kaftancıoğlu 'Bu polislerin yüzüne tükürün' paylaşımını sildi
Kanadına kuş çarpan THY'ye ait uçağın seferi iptal edildi
Kanadına kuş çarpan THY'ye ait uçağın seferi iptal edildi
Oy kullanırken bunlara dikkat!
Oy kullanırken bunlara dikkat!
'Türk demokrasisi 27 Mayıs'ta aldığı yarayla sendelemiştir'
'Türk demokrasisi 27 Mayıs'ta aldığı yarayla sendelemiştir'
AŞTİ'de seçim hareketliliği
AŞTİ'de seçim hareketliliği
Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
'İmralı'da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır'
'İmralı'da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır'
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan 'yemin töreni' açıklaması
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan 'yemin töreni' açıklaması
'100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olacak'
'100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olacak'
Türkiye yarın ikinci tur için sandık başına gidecek
Türkiye yarın ikinci tur için sandık başına gidecek
Hemşirenin düşerek ölmesiyle ilgili hastane müdürü tutuklandı
Hemşirenin düşerek ölmesiyle ilgili hastane müdürü tutuklandı
Asgari ücrete kaç TL zam yapılacak? SGK Başuzmanı net rakam verdi
Asgari ücrete kaç TL zam yapılacak? SGK Başuzmanı net rakam verdi
Depremzede öğrencilere yurtlarda öncelik
Depremzede öğrencilere yurtlarda öncelik
'Eğer bir teröristle yan yana gelip konuştuysam, Allah belamı versin'
'Eğer bir teröristle yan yana gelip konuştuysam, Allah belamı versin'
14 Mayısı bilen anket şirketi: Fark 8 puana çıkabilir
14 Mayısı bilen anket şirketi: Fark 8 puana çıkabilir
Deprem bölgesinde 3 ayda 38 bin artçı sarsıntı
Deprem bölgesinde 3 ayda 38 bin artçı sarsıntı
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy 1 milyon 912 bini aştı
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy 1 milyon 912 bini aştı
Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Hesaplamalar sürüyor
Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Hesaplamalar sürüyor
TMSF'den 'Fon personeline yönelik özel kanun çıkarıldı' iddiasına yalanlama
TMSF'den 'Fon personeline yönelik özel kanun çıkarıldı' iddiasına yalanlama
Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'pazarcı' tepkisi
Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'pazarcı' tepkisi
Bakan Bozdağ: Kira artışı ile ilgili taslak kanun teklifimiz hazır
Bakan Bozdağ: Kira artışı ile ilgili taslak kanun teklifimiz hazır
LGS sınav giriş yerleri açıklandı
LGS sınav giriş yerleri açıklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

2. tur için oy verme işlemi başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 08:05, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 08:08
Yazdır
2. tur için oy verme işlemi başladı

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek.

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kurulacak. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak.

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek.

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayanlar, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesinden öğrenebilecek.

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

Seçmen, oy pusulasındaki cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan veya Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih ettikten sonra oy pusulasını zarfa koyarak sandığa atacak.

Oy verme işleminin bitmesinin ardından kullanılan oyların sayım ve dökümü yapılacak.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar oluşturulacak. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek.

Ayrıca, görme engelliler bu seçimde de 14 Mayıs'ta uygulandığı gibi kendileri için hazırlanan şablonla oy verebilecek.

- Gümrüklerde oy kullanma işlemleri devam ediyor

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3,5 milyon seçmen için 73 ülke 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulları oluşturuldu.

Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erdi. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de bugün saat 17.00'ye kadar sürecek.

Yurt dışında kullanılan oy pusulaları, uçaklar ve diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirildi. Ankara ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'nda saklanan oylar, tüm yurtta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlanacak.

- Oy verme yerleri

Kapalı oy verme yerleri, oyların gizliliğini ve seçmenlerin oylarını tam bir serbestlik içinde vermelerini sağlayacak, dışarıdan içerisinin gözetlenmesine imkan bırakmayacak şekilde olacak.

Sandık başında görevli partili kurul üyeleri, adaylar ve gözlemciler (müşahitler), rozet, amblem veya partisini belirtir herhangi bir işaret taşıyamayacak.

Sandık kurulu başkan ve üyeleri, göreve başlamadan önce sandık başında bulunanlar önünde ant içecek ve sandığın boş olduğunu kontrol edecek.

Sandık alanında düzeni, sandık kurulu başkanı sağlayacak. Başkan, düzeni bozmaya yeltenenleri uyaracak, uyarıyı dinlemeyenleri sandık alanı dışına çıkarabilecek.

Sandık alanında alınacak tedbirler, seçmenlerin sandık başı işlemlerini izlemelerini engelleyecek nitelikte olamayacak.

Oy verme işlemi sırasında gebeler, hastalar, engelliler ve yaşlılara öncelik tanınacak.

Sandık başında seçmene, vereceği oy hakkında hiç kimse müdahale, telkin ve tavsiyede bulunamayacak. Seçmenler, oylarını kullandıktan sonra sandık başından ayrılacaklar.

- Seçim günü yasakları

Seçim yasakları kapsamında saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca bugün saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

- Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla adaya mühür basılan oylar geçersiz olacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber