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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den şaşırtan talep

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atan ve geçtiğimiz ay tutuklanan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakim karşısına çıktı. Faruk Fatih Özer'in mahkeme başkanının tahliye talebi olup olmadığına yönelik sorusuna verdiği yanıt herkesi şaşırttı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 08:28, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 08:21
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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den şaşırtan talep

Yıllarca süren firarının ardından Arnavutluk tarafından iadesine karar verilen ve geçen ay Türkiye'de tutuklanan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Interpol tarafından Kırmızı Bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanıp Türkiye'ye iade edilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer geçen ay tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

356 milyon liralık vurgunla Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atan Özer emniyette susma hakkını kullandı. Savcılıkta, Türkiye'deki kripto para borsalarına yenilik katabileceğini düşündüğünü söyledi.

Hakimlikte ise yargılandığı mahkemeyi işaret etti. Faruk Fatih Özer çok merak edilen sorulara 12 Haziran günü yapılacak olan duruşmada yanıt vereceğini söyledi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETMEDİ, TUTUKLULUK HALİ DE DEVAM ETTİ

Geçen ay tutuklanan Özer, aylık tutukluluk incelemesi kapsamında yargılandığı mahkeme heyetinin karşısına çıktı. Tıpkı hakimlikte olduğu gibi mahkemede de 12 Haziran'ı işaret ederek, "Bir savunmam yok. Davayla alakalı savunma ve ifademi 12 Haziran'daki mahkeme duruşmasında yapacağım" dedi.

Mahkeme başkanının tahliye talebi olup olmadığına yönelik sorusuna ise şaşırtıcı bir yanıt verdi. Özer, "Hayır yok" diyerek tahliyesini talep etmedi. Avukatı ise müvekkilinin dediği gibi duruşmada ifade vereceğini ancak usulen tahliye talebinde bulundu. Mahkeme Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

CEZAEVİ DE DEĞİŞTİ

Öte yandan mahkeme, duruşma tutanakları ve MASAK raporu gibi dava dosyasında olan tüm belgeleri Faruk Fatih Özer'in bulunduğu cezaevine gönderdi.

Tutuklanınca Maltepe Cezaevi'ne gönderilen Özer'in kaldığı cezaevinin de değiştiği öğrenildi. Thodex kurucusunun Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na naklinin sağlandığı kaydedildi.

ÖZER MAHKEMEYE DİLEKÇE YAZARAK TALEPTE BULUNDU

Özer, bulunduğu cezaevinden mahkemeye duruşma öncesi bir dilekçe de yazdı. Yargıtay kararlarından örnek verdiği dilekçesinde Özer, sanığın mahkemede hazır edilmeden duruşma yapılamayacağını kaydederek mahkeme huzurunda savunma yapmak isteyen sanığa imkan verilmesi gerektiğini ve SEGBİS'le savunma yapmaya zorlanmaması gerektiğini söyledi.

Sanık olarak yargılandığım dosya kapsamında savunma hakkının gereği olarak bizzat mahkeme huzurunda ifade vermek istediğim için gereğinin yapılmasını talep ederim" dedi.

Bu talep doğrultusunda mahkeme, cezaevine yazı yazarak Özer'in duruşma salonuna getirilmesini istedi.

ARZU KAYA

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