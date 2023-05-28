Petrol ve gaz bereketi: Karadeniz ve G.Doğu'dan yeni müjdeler geliyor

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet F. Aydoğmuş'un haberine göre; Gabar'da su kuyusundan bile petrol fışkırıyor. Ordu ve Rize'den yeni rezerv sinyali geldi. Sırada Akdeniz var.

ŞIRNAK PETROL DENİZİ GİBİ

Enerjide dışa bağımlılığı bitirmek isteyen Türkiye, sondaj çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı. Karadeniz gazı ve Gabar petrolünün sevincini yaşarken Şırnak'ta yeni rezevr bulundu. Sadece Gabar petrolü, ihracat oranını yüzde 20 orananda azaltacak. Uzmanlar Gabar için 'petrol denizi' diyor.

SIRA KASTAMONU VE ORDU'DA

Karadeniz'deki sondajlar hız kesmiyor. Rize'de petrol umudunun çok yüksek olduğu açıklandı. Filyoz gazı şebekeye verildi. Amasra'da 3. sondaj kuyusu açıldı.

Ordu ve Kastamonu'da doğalgazın ilk sinyallerine ulaşıldı. Doğu Akdeniz'de, hem gaz hem petrol arama çalışmalarına ağırlık verildi.