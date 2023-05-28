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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da oyunu kullandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için Antalya'nın Alanya ilçesinde oyunu kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 10:47, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 10:49
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da oyunu kullandı

Bakan Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ile oyunu kullanmak için Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'ndeki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokuluna geldi.

Çavuşoğlu, 2333 numaralı sandıkta oyunu verdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, iki hafta önce halkın iradesi ve kararıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını söyledi.

İkinci tura da iyi hazırlandıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Demokratik olgunluk içinde geçen seçimlerde, aslında tüm dünyaya da bir ders verdik. Yani Türk milleti demokrasiye düşkündür ve demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmiştir. Bu ikinci turun da demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesini temenni ediyoruz" dedi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara da teşekkür eden Çavuşoğlu, "Gerçekten o ülkelerde tam bir demokrasi şöleni oldu. Coşkuyla, müzikle gittiler, oylarını kullandılar. İşte biz böyle bir milletiz. Evet farklı taraflarda olabiliriz, farklı görüşlerimiz olabilir ama nihayetinde demokrasiye hepimiz sahip çıkmamız lazım. Bugünkü seçimler de ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olur inşallah" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın bugün bağımsızlık yıl dönümü olduğunu da hatırlatarak, 105 sene önce bağımsızlığını kazanan Azerbaycan'a selamlarını gönderdiğini belirtti.

Yarın da İstanbul'un fethinin yıl dönümü olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Dolayısıyla bugün ve yarın bizim için yani Türk milleti için ve Türk dünyası için önemli günlerdir" ifadelerini kullandı.

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