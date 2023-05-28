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YSK Başkanı Yener: Sonuçlar daha erken açıklanabilir

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "14 Mayıs'taki seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarımız ve 24 siyasi partimizin katıldığı bir seçimdi. Bu seçimde sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için bizler de sonuçların daha erken çıkacağını düşünmekteyiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 10:55, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 10:57
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YSK Başkanı Yener: Sonuçlar daha erken açıklanabilir

Türkiye, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda 13. cumhurbaşkanını belirlemek için sandığa gidiyor. Bu kapsamda YSK Başkanı Ahmet Yener, Arjantin İlkokulunda oyunu kullandı.

Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yener, "Vatandaşlarımız ilk turda olduğu gibi ikinci turda da hem yurt içinde hem yurt dışında seçimlere yoğun bir ilgi göstermektedir. Sonuçların Türk milletine, demokrasimize, siyasi partilerimize ve cumhurbaşkanı adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar seçimlerimiz sıkıntısız devam etmektedir" dedi.

İkinci tur sonuçlarının 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminden daha erken sonuçlanıp sonuçlanmayacağı soru yöneltilen Yener, "14 Mayıs'taki seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarımız ve 24 siyasi partimizin katıldığı bir seçimdi. Bu seçimde sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için bizler de sonuçların daha erken çıkacağını düşünmekteyiz" diye konuştu.

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