Meslek liseleri, ekonomiye 1 milyar 349 milyon lira katkı sağladı
Meslek liseleri, ekonomiye 1 milyar 349 milyon lira katkı sağladı
YSK Başkanı Yener: Sonuçlar daha erken açıklanabilir
YSK Başkanı Yener: Sonuçlar daha erken açıklanabilir
Bakan Soylu: Nüfus müdürlükleri açık olacak
Bakan Soylu: Nüfus müdürlükleri açık olacak
Petrol ve gaz bereketi: Karadeniz ve G.Doğu'dan yeni müjdeler geliyor
Petrol ve gaz bereketi: Karadeniz ve G.Doğu'dan yeni müjdeler geliyor
Bakanlıktan 'kesimlik hayvan ithalatı izni' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 'kesimlik hayvan ithalatı izni' iddiasına yalanlama
2. tur için oy verme işlemi başladı
2. tur için oy verme işlemi başladı
Liderler nerede oy kullanacak?
Liderler nerede oy kullanacak?
Seçim yasakları başladı
Seçim yasakları başladı
Kaftancıoğlu 'Bu polislerin yüzüne tükürün' paylaşımını sildi
Kaftancıoğlu 'Bu polislerin yüzüne tükürün' paylaşımını sildi
Kanadına kuş çarpan THY'ye ait uçağın seferi iptal edildi
Kanadına kuş çarpan THY'ye ait uçağın seferi iptal edildi
Oy kullanırken bunlara dikkat!
Oy kullanırken bunlara dikkat!
'Türk demokrasisi 27 Mayıs'ta aldığı yarayla sendelemiştir'
'Türk demokrasisi 27 Mayıs'ta aldığı yarayla sendelemiştir'
AŞTİ'de seçim hareketliliği
AŞTİ'de seçim hareketliliği
Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
'İmralı'da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır'
'İmralı'da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır'
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan 'yemin töreni' açıklaması
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan 'yemin töreni' açıklaması
'100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olacak'
'100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olacak'
Türkiye yarın ikinci tur için sandık başına gidecek
Türkiye yarın ikinci tur için sandık başına gidecek
Hemşirenin düşerek ölmesiyle ilgili hastane müdürü tutuklandı
Hemşirenin düşerek ölmesiyle ilgili hastane müdürü tutuklandı
Asgari ücrete kaç TL zam yapılacak? SGK Başuzmanı net rakam verdi
Asgari ücrete kaç TL zam yapılacak? SGK Başuzmanı net rakam verdi
Depremzede öğrencilere yurtlarda öncelik
Depremzede öğrencilere yurtlarda öncelik
'Eğer bir teröristle yan yana gelip konuştuysam, Allah belamı versin'
'Eğer bir teröristle yan yana gelip konuştuysam, Allah belamı versin'
14 Mayısı bilen anket şirketi: Fark 8 puana çıkabilir
14 Mayısı bilen anket şirketi: Fark 8 puana çıkabilir
Deprem bölgesinde 3 ayda 38 bin artçı sarsıntı
Deprem bölgesinde 3 ayda 38 bin artçı sarsıntı
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy 1 milyon 912 bini aştı
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy 1 milyon 912 bini aştı
Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Hesaplamalar sürüyor
Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Hesaplamalar sürüyor
TMSF'den 'Fon personeline yönelik özel kanun çıkarıldı' iddiasına yalanlama
TMSF'den 'Fon personeline yönelik özel kanun çıkarıldı' iddiasına yalanlama
Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'pazarcı' tepkisi
Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'pazarcı' tepkisi
Bakan Bozdağ: Kira artışı ile ilgili taslak kanun teklifimiz hazır
Bakan Bozdağ: Kira artışı ile ilgili taslak kanun teklifimiz hazır
LGS sınav giriş yerleri açıklandı
LGS sınav giriş yerleri açıklandı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Meslek liseleri, ekonomiye 1 milyar 349 milyon lira katkı sağladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, döner sermaye işletmesi olan meslek liselerinin 2023'ün ilk dört ayında üretimden elde ettiği gelirin 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 189 artışla 467 milyon 434 bin liradan 1 milyar 349 milyona ulaştığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 11:04, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 11:07
Yazdır
Meslek liseleri, ekonomiye 1 milyar 349 milyon lira katkı sağladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, mesleki ve teknik eğitimde "eğitim-üretim-istihdam" çerçevesinde öğrencilerin gerçek üretim ortamlarında öğrenmelerini sağlamak amacıyla okulların döner sermaye işletmelerindeki üretim faaliyetlerini desteklediklerini ifade etti.

"Döner sermaye işletmesi olan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarımızın 2022 yılının ilk dört ayında elde ettiği gelirlerin toplamı 467 milyon 434 lira iken bu gelir, yüzde 189 artışla 2023 yılında 1 milyar 348 milyon 911 bin liraya ulaştı. Meslek liselerimiz, böylece ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar 349 milyon lira katkı sağlamış oldu." bilgisini veren Özer, bu süreçte başta öğretmen, öğrenci ve okul yöneticileri olmak üzere emek veren, katkı sunan tüm çalışanlara teşekkür etti.

Bakan Özer, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda, 2023 yılının ilk dört ayına göre döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla gelir elde eden ilk beş ilin gelir tutarlarına ilişkin, "İstanbul 223 milyon 477 bin, Gaziantep 151 milyon 29 bin, Ankara 116 milyon 818 bin, Konya 63 bin 399, Şanlıurfa 57 milyon 515 bin lira ile en fazla gelir elde eden illerimiz oldu. Başarılarından dolayı bu illerimizdeki yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizi de kutluyorum." ifadelerini kullandı.

- Meslek lisesi öğrencileri yılın ilk dört ayında gelirden 65 milyon lira pay aldı

İlk dört ayda döner sermaye gelirlerinden öğrenci ve öğretmenlerin de pay aldığına dikkati çeken Özer, "Bu gelirden öğrencilerimiz 65 milyon 220 bin lira, öğretmen ve diğer personelimiz de 168 milyon lira pay aldılar. Bu bağlamda öğrenci ve öğretmenlerimizi desteklemeye devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Okul bazında ise 2023 yılının ilk dört ayında döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla geliri 61 milyon 105 bin lirayla Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi, 32 milyon 818 bin lirayla Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 29 milyon 631 bin lirayla da Şehitkamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin elde ettiğini kaydeden Özer, ilk dört ayda en fazla gelir elden eden bu okulların elektrik-elektronik teknolojisi, çocuk gelişimi ve eğitimi, yiyecek-içecek hizmetleri, moda tasarım teknolojileri alanlarında üretim yaptıklarını ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber