Otomobil devrildi, sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu görevlisi yaralandı

İsrafil Boztarla'nın (34) kullandığı 34 BEH 859 plakalı otomobil , İkizpınar Mahallesi İkizpınar kara yolu Dinçler mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Veli Şimsek (41), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Boztarla'nın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için İkizpınar Mahallesi'nde sandık kurulu başkanı olarak görevlendirildiği, Şimsek'in de sandık kurulu görevlisi olduğu öğrenildi.