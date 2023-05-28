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Türkiye'den sandık manzaraları

Sarıyer'de bir kadın, üzerine kazak giydirdiği kuzusuyla birlikte sandık başına giderek oy kullandı. Oy kullanılan sınıfta kuzuyu gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi. Antalya'da da ilk kez sandığa giden 18 yaşındaki seçmen, oy kullanmaya "can dostum" dediği köpeğiyle geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 12:40, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 14:10
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Seçmenler sabah 08.00'dan itibaren sandık başına giderken, okullardan ilginç görüntüler geliyor.

Bir kadın yanına kuzusunu da alarak oy kullanmak için Sarıyer Ayazağa İlkokulu'na geldi.

Kadın okula kuzuyla birlikte girerken, diğer vatandaşlar ise şaşkına döndü. Kadın kuzuyla birlikte sınıfa girerek oyunu kullanırken, diğer vatandaşlar ise gülümseten görüntüleri kayda aldı.

Oyunu kullanan kadın daha sonra sınıftan ayrılırken, bazı vatandaşlar ise merdivenden inen kuzuyu sevmeyi ihmal etmedi.

İlk kez oy kullanmaya "can dostuyla" geldi

İlk kez oy kullanacağı Barbaros İlkokuluna annesi ve "Mia" isimli köpeğiyle gelen İrem Ayşe Bazoğlu, ilgi çekti.

Kucağında taşıdığı köpeği ile sandığa oyuna atan Bazoğlu, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlk tur seçiminde 18 yaşına basmasına 4 gün kaldığı için oy kullanamadığını ifade eden Bazoğlu, "Oyumu kullanmak bu seçime nasip oldu. Köpeğimizi yürüyüşe de çıkarmış olduk. Evimiz zaten buraya yakın. Oy kullandığım için birazcık heyecanlıyım ama mutluyum." dedi.

Anne Nurşen Kurtuluş ise kızı oy kullanacağı için çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak, "İnşallah vatanımıza millet hayırlı uğurlu olsun. Her şey güzel olsun." dedi.

Atlarına binip oy kullanmaya gittiler

İzmir'in Bornova ilçesinde binicilik antrenörü ve arkadaşı, oy kullanmaya atlarıyla gittiler. Vatandaşların ilgiyle izlediği olayda, Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. tur oylamasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. tur oylamasında vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklara koşarken, İzmir'in Bornova ilçesinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Yaka Mahallesi'nde binicilik antrenörlüğü yapan Faruk Ceren, oy kullanacağı Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'na at üstünde giderken, arkadaşı Cihan Saha da kendisine atla birlikte eşlik etti. 'Karamel' ve 'Kara İnci' adlı atlarıyla okula giden Ceren ve Saha, oy kullanacakları sandığa gittiler.

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