Eski CHP İlçe Başkanının 2 zarf attığı sandıkta tutanak tutuldu

Hüdaverdi Aydın İlköğretim Okulu 1033 numaralı sandıkta oy kullanan eski CHP Çınarcık İlçe Bakanı Mustafa Deveci, sandığı iki tane birden zarf atması üzerine, duruma AK Partili sandık müşahitleri itiraz etti. Sandık kurulu başkanı durumla ilgili tutanak tuttu. Alınan bilgiye göre, sandık oy sayımı sırasında rastgele bir zarf seçilerek imha edileceği öğrenildi.