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Türkevi'ne saldıran sanık hakkında 'denetimli serbestlik' kararı

ABD'de Türkevi'ne demir levyeyle saldıran sanık Recep Akbıyık hakkında "denetimli serbestlik" kararı verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 14:10, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 14:36
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Türkevi'ne saldıran sanık hakkında 'denetimli serbestlik' kararı

Akbıyık, bugün yerel saatle 20.30 civarında New York Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Yeminli tercüman aracılığıyla kendisine yöneltilen "soygun teşebbüsü, terör suçu ve suç için silah bulundurma, terör tehdidinde bulunma, cezai hasar ve tehdit etme" suçlamalarının yüzüne okunduğu Akbıyık hakkında hakim, denetimli serbestlik kararı verdi.

Hakim, Akbıyık'ın, Türkevi ve yakınına herhangi bir şekilde yaklaşmasını yasakladı.

Mahkeme tarafından bir sonraki duruşma tarihi, 25 Temmuz olarak belirlendi. Akbıyık, mahkemenin ardından kolluk güçleri nezaretinde akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için New York Bellevue Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları bölümüne sevk edildi.

Olaydan 4 gün sonra yakalanmıştı

New York Polis Teşkilatından (NYPD) yapılan yazılı açıklamada, zanlının 26 Mayıs'ta yerel saatle 10.15'te gözaltına alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, 29 yaşındaki Recep Akbıyık'a "soygun teşebbüsü, terör suçu ve suç için silah bulundurma, terör tehdidinde bulunma, cezai hasar ve tehdit etme" suçlarının yöneltildiği aktarılmıştı.

Zanlının, dün sabah erken saatlerde NYPD tarafından ele geçirildi bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(ABD yetkilileri) Türkevi orada size bir emanettir. Türkevi'nin camlarını levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD'den, New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine gerekli korumayı sağlamasını beklediklerini bildirmişti.

Saldırgan, Türkevi'nin kapıları ile camlarına zarar vermişti

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, 22 Mayıs'ta olayın yerel saatle 03.14'te gerçekleştiğini, kimliği bilinmeyen bir kişinin Türkevi'nin 46. Sokak'ta bulunan cephesine yaklaşarak elinde bulunan demir levyeyle konsolosluk giriş kapılarına ve camlarına zarar verdiğini kaydetmişti.

Saldırı sonucu konsolosluk kapısının 2 camı ve 10 cephe camı olmak üzere toplam 12 camının hasar gördüğünü belirten Özgür, "Olay New York Polis Teşkilatına anında haber verilmiş ve polis ekibinin, olay mahalline gelmesi sağlanmıştır. Kimliği belirsiz fail, saldırıda kullandığı demir levyeyi arkasında bırakarak uzaklaşmıştır. Failin belirlenerek yakalanmasının beklendiğini yerel makamlara aktardık." bilgisini vermişti.

Özgür, "Türkevi binası, yeni hizmete girdikten sonra binanın güvenliğine yönelik tehditler konusunda New York Polis Teşkilatından sürekli bir güvenlik kulübesi tahsis edilmesi talebinde bulunmuştuk. Talebimize bugüne kadar olumlu yanıt verilmemişti. Bugün gerçekleşen olay, söz konusu güvenlik endişelerimizin ne kadar haklı ve geçerli olduğunu ortaya koymuştur." ifadesini kullanmıştı.

Türkevi'nde Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu bulunuyor.

BM binasının tam karşısındaki Türkevi'nin olduğu bölgede, ABD dahil birçok ülkenin daimi temsilciliği ve başkonsolosluğu yer alıyor.

Türk makamları, saldırganın, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de "yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma" nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğunu tespit etmiş ve bilgileri, New York Polis Teşkilatına iletmişti.

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