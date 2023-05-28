Tekirdağ'da nişanlı çiftin kazada ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan ve tedavileri sonrası gözaltına alınan kamyonet sürücüsü T.E. ile otomobil sürücüsü N.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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