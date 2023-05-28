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50 bin genç ilk kez sandık başında

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna kadar 18 yaşına giren yaklaşık 50 bin genç seçmen bugün ilk defa oy kullanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 15:16, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 15:17
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50 bin genç ilk kez sandık başında

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde bu yıl 6 milyona yakın genç ilk defa oy kullandı. Gençlerin 1 milyona yakını İstanbul'da sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda ise 18 yaşına girmiş olan 47 bin 523 yeni seçmen oy kullanacak.

Şırnak merkez ve 6 ilçede kurulan 1024 sandıkta 324 bin 61 seçmen oy kullanacak. 14 Mayıs'tan sonra 18 yaşına giren kentteki 324 genç seçmen de ilk kez sandığa gidecek.

Oy vermek için Şehit Teğmen Şafak Evran İlkokulu'na giden 18 Mayıs doğumlu Suzan Ülger, "18 yaşına yeni girdim. 14 Mayıs'ı 4 günle kaçırdım. Şimdi verdim oyumu. Güzel hissediyorum. Umarım ülkemiz için en hayırlısı olur. Hayırlı uğurlu olsun hepimiz için" diye konuştu.

23 Mayıs doğumlu Musa Tatar ise Mehmet Emin Acar İlkokulu'nda 1068 nolu sandıkta ilk defa oy kullandı. Tatar, seçimin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yaşayan Sude Kardaş da 14 günlük süreçte seçmen yeterliliği kazanan gençlerden biri oldu.

Doğum gününde sandık başına giden Sude Kardaş, "18 yaşımı doldurdum ve ilk oyumu kullanmak nasip oldu. Seçimlerimiz ülkemiz için hayırlı olsun" dedi.

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