Okulda sahte müşahit kartıyla yakalanan kişi serbest bırakıldı

Müşahit kartını kendi düzenlediği öğrenilen O.B.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen O.B.Ş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Ahmet Perihan Demirok İlkokulu'nda görevli polis ekipleri, kendisini AK Parti sandık müşahidi olarak tanıtan O.B.Ş'nin (23) okulda herhangi bir partinin temsilcisi veya müşahidi olmadığını tespit etmişti.

"Özel belgede sahtecilik" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından gözaltına alınan şüphelinin sosyal medya hesaplarında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı belirlenmişti.