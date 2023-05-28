Oy kullanılan okulda fare alarmı

13. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde İskenderun'da da vatandaşlar sandık başına gitti.

Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi'nde ise davetsiz misafir seçmen ve görevlileri ayağa kaldırdı. Bir anda oy kullanılan sınıfta görülen fare herkesi alarma geçirdi. Kimi fareden korkup sıraların üzerine çıkarken kimi de fareyi etkisiz hale getirmek için harekete geçti.

Fare sınıf içinde kaçmaya çalışırken, eline sopa alan görevliler de fareyi etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bu durumu gören bazı vatandaşlar ise kahkahaya boğuldu. Fare nedeniyle bir süre oy kullanma işlemine ara verildi.

Fare bir süre sonra etkisiz hale getirilince, oy verme işlemi kaldığı yerden devam etti.