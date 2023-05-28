Cannes'da ödül alan Merve Dizdar yurda döndü

THY'nın tarifeli seferiyle saat 15:00 sıralarında Nice'ten Istanbul'a gelen Merve Dizdar Havalimanı'da çiçeklerle karşılandı.Dizdar, başrolünde yer aldığı "Kuru Otlar Üstüne" filmiyle 'En İyi Kadın Oyuncu' olurken Cannes film festivalinde ödül kazanan ilk Türk kadın oldu.

Merve Dizdar'ın bu başarısı sosyal medya oyuncuyla ilgili paylaşımlarla dolup taştı. Ünlü oyuncu havalimanında kendisini görüp tebrik eden sevenlerinin fotoğraf isteklerini de kırmadı.

Aldığı ödül sonrasında yurda dönen Merve Dizdar, kendisini İstanbul Havalimanı'nda karşılayan muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Merve Dizdar yaptığı açıklama da şunları söyledi;" Bir çok duyguyu bir arada yaşıyorum. Ülkeme böyle bir ödülle geldiğim için çok mutluyum. Benden daha değerli oyuncular da vardı. Beklemiyordum ödülü, uçaktan indiğim için çok yorgunum, oy kullanmaya gideceğim" dedi.