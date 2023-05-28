İlber Ortaylı: Oyunuzu kullanın ve takipçisi olun
Sandık başında oy kullanırken fotoğrafını paylaşan Prof. Dr. İlber Ortaylı Instagram paylaşımıyla seçmenlere seslenerek "Oyunuzu kullanın ve takipçisi olun" dedi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 16:21, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 16:23
Türkiye'nin tarih denilince aklan gelen ilk isimlerinden, tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Instagram hesabından oy kullanırken bir fotoğrafını paylaşarak, seçmenlere oy kullanma çağrısında bulundu. İlber Ortaylı, paylaşımında "Demokrasinin en önemli hakkı olan oyunuzu kullanın ve takipçisi olun" ifadelerini kullandı.