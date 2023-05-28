Erdoğan: Şimdi milletimizin iradesini son ana kadar koruma vakti!

Türkiye 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tercihini yaptı. Ülke genelinde saat 17.00'da oy verme işlemi sonlanırken, sandık sayımlarına başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Twitter'dan yayımladığı mesajla "Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakarca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti!"