YSK Başkan Yener açıkladı... Saat 18.15'te yayın yasağı kalktı
YSK Başkan Yener açıkladı... Saat 18.15'te yayın yasağı kalkıyor
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 18:13, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 18:15
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yener'in açıklamaları şöyle:
Değerli basın mensuplarımız öncelikle, YSK'nın koymuş olduğu kurallara uymanızı
rica ediyoruz. Şu an için YSK herhangi bir açıklama yapmadan veri paylaşılmasının
hoş olmadığını belirtmek isterim.
Az önceki beyanatımızda belirttiğimiz gibi yayın yasağının nasıl kalkacağı konusunda topladık. Saat 18.15 itibarıyla yayın ve veri girişine izin verilmiştir. Şu an da herhangi bir problem yoktur.
14 Mayıs seçimine katılan 24 siyasi partimize ve adaylarımızın temsilcileriyle de verilerimiz anlık olarak paylaşılmaktadır.